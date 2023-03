LASK Amateure OÖ übernehmen nach Sieg im Spitzenspiel die Tabellenführung

Details Samstag, 04. März 2023 10:35

Gleich zu Beginn des Frühjahres kam es in der Regionalliga Mitte zum Aufeinandertreffen zwischen Tabellenführer DSV Leoben und dem Zweitplatzierten LASK Amateure OÖ. Die Steirer hatten zwei Punkte Vorsprung und hätten sich im Falle eines Sieges eine gute Ausgangslage im Kampf um die Meisterkrone sichern können. In einem intensiven Spiel erwischten die Linzer aber den besseren Start und konnten am Ende durch einen Heimsieg den Platz an der Sonne übernehmen.

Früher „Dosenöffner“ für den LASK

Schon nach zwei Spielminuten durften die Linzer über einen Torerfolg jubeln. Nach einem Eckball von Eisschill war Sebastian Wimmer im Strafraum perfekt zur Stelle und köpfte das Leder zum 1:0 in die Maschen. Die LASK Amateure hatten nun einen effektiven Start erwischt und spielten danach munter weiter. Nach 27 Minuten waren es dann wieder die Enengl-Männer, die ins Schwarze treffen sollten. Eine Unachtsamkeit in der Donawitzer-Abwehr nutzte Gabriel Zirngast eiskalt aus und netzte von der Strafraumgrenze zum zweiten Treffer der Gastgeber ein. Die Gäste aus der Obersteiermark arbeiteten nun auf den Anschlusstreffer hin und hatten durch Eskinja eine Chance dazu. Die Kugel verfehlte das Gehäuse aber knapp. Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Hausherren noch die Möglichkeit auf ihren dritten Treffer. Tormann Pelko war bereits bezwungen, DSV-Verteidiger Perthel konnte aber noch rechtzeitig vor dem verwaisten Tor entschärfen. Danach konnte auch LASK-Keeper Jungwirth mit einem sehenswerten Reflex seinen Kasten nach 45 Minuten sauber halten.

LASK Amateure OÖ am Ende Sieger und Tabellenführer

Im zweiten Abschnitt warfen die Gäste dann alles in die Offensive. Die zweite Garnitur des LASK agierte aber just in der Defensive sehr abgebrüht und konnten dem Ansturm durch eine gute Abwehr-Leistung stand halten. Die Partie war durchgehend von sehr hohem Niveau und Intensität geprägt, ein Spitzenspiel eben. Dieses endete in der 16. Runde endete somit mit einem Heimsieg der Oberösterreicher. Die junge Enengl-Truppe setzt sich dadurch die Krone im Klassement der Regionalliga Mitte auf.

Patrick Enengl (Trainer LASK Amateure OÖ): „Es war das erwartet intensive Spiel, in dem wir durch den Dosenöffner früh in Führung gingen. Unter Umständen hätten wir auch höher Siegen können, wenn auch Leoben Chancen erspielt hatte. Über 90 Minuten war es dann aber ein verdienter Heimsieg. Wir bleiben nach dem Erfolg aber weiterhin bescheiden und konzentrieren uns auf die Entwicklung der Spieler.“

Bericht: Andreas Neumayer

Foto: RIPU

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei