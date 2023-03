Spätes Elfertor beschert Junge Wikinger den Sieg in Deutschlandsberg

Details Samstag, 04. März 2023 11:50

Auftakt zur Frühjahrsrunde der Regionalliga Mitte zwischen dem Deutschlandsberger SC und den Jungen Wikingern Ried. Lange Zeit sah es nach einer Punkteteilung aus, ehe ein Strafstoß in den Schlussminuten die Entscheidung zu Gunsten der Innviertler brachte.

Temporeiches Spiel

Die Gäste starteten voller Elan in die Begegnung und spielten munter drauf los. DSC-Keeper Steinbauer, der eine starke Vorstellung lieferte, klärte bereits nach 5 Minuten auf der Torlinie. Die Hausherren agierten zunächst gesichert aus der eigenen Reihe und überließen den spielfreudigen Gästen überwiegend das Spielgeschehen.

Die erste schöne Möglichkeit für die DSC-Elf dann nach einer halben Stunde. Einen flach getretenen Eckball durch Urdl schloss Grubelnik mit einem schönen Schuss ab. Das Spielgerät verfehlte hauchdünn das Gehäuse von Ried-Goalie Moser. Bis zur Pause verlief das Spiel dann ausgeglichener, Tormöglichkeiten boten sich bis zum Pausenpfiff von Schiedsrichter Bodner keine mehr.

Später Elfmeter besiegelt Auswärtssieg

Die Gäste-Elf kam wieder sehr energiegeladen aus der Kabine und fand nach 50 Minuten eine Doppelchance aus kurzer Distanz vor. Wieder aber war der Tormann der Deutschlandsberger Clemens Steinbauer zur Stelle und verhinderte einen Rückstand für seine Farben. Die Begegnung verlief nun ausgeglichener als im ersten Durchgang. Das lag daran, dass die Heimischen nun versuchten mehr Akzente in der Offensive zu setzen. Unabhängig davon blieben die jungen, flinken und spielfreudigen Gäste im Angriff stets gefährlich. Zehn Minuten vor Ende dann beinahe die Führung für den DSC. Marco Fuchshofer traf mit einem satten Schuss im Strafraum nur die Latte. Viel Pech für die Heimelf. So sah alles nach einer torlosen Punkteteilung aus. Jedoch in der 88. Minute ein folgenreicher Zweikampf im DSC-Strafraum und der Unparteiische entschied auf Strafstoß für die Gäste aus Ried. Julian Baumgartner verwertete diesen und bescherte der Fiala-Elf späte umjubelte drei Punkte. Auf der Gegenseite natürlich große Enttäuschung beim DSC.

Philip Leitinger (Sportl. Leiter DSC): "Wir haben gegen spielerisch gute Rieder in der ersten Hälfte sehr wenig zugelassen. In der zweiten Halbzeit sind wir sehr giftig und offensiv aus der Kabine gekommen. Mit dem Lattenschuss hatten wir Pech und durch den späten Elfmeter haben wir uns den verdienten Punkt nehmen lassen. Trotzdem ein Kompliment an die Mannschaft, sie hat alles reingeworfen."

Bericht: Andreas Neumayer

Foto: RIPU

