SAK Klagenfurt ringt St. Anna einen Punkt ab

Details Samstag, 04. März 2023 19:17

Der USV St. Anna am Aigen empfing am Samstagabend in der Regionalliga Mitte den SAK Klagenfurt. Die Gastgeber gingen als klarer Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Das umkämpfte Spiel endete mit einem 0:0-Remis, mit dem die Klagenfurter wohl ganz gut leben können. St. Anna muss vor allem über die Chancenauswertung sprechen, doch der Reihe nach.

Starkes St. Anna

Die Heimischen sind von Beginn an das bessere Team. Man spielt von Beginn an nach vorne und erspielt sich auch Chancen. Michael Tieber läuft nach 24 Minuten nach schönem Lochpass direkt auf Keeper Kondic zu, zieht gegen diesen aber den Kürzeren im eins gegen eins. Kurz darauf eine Riesenchance für St. Annas Maric - der Gästekeeper ist schon geschlagen, doch ein Verteidiger wirft sich in den Schuss, der letztlich vorbei geht. Augenblicke später Glück für die Gastgeber: Tormann Donner verschätzt sich nach einem langen Ball, aber der mitgelaufene Stürmer kommt nicht mehr zum Ball. Dann geht es mit de 0:0 auch in die Pause.

Glückliche Klagenfurter

Die zweite Halbzeit beginnt so wie der ersten Durchgang aufgehört hat, mit stärkeren Gastgebern. Sogleich auch ein schöner Spielzug über rechts, doch Kobald haut die Kugel drüber. In der 62. Minute die nächste Top-Gelegenheit für St. Anna: Tieber setzt den Kopfball gut, findet aber in SAK-Goalie Kondic seinen Meister. Dann auch noch eine Rote Karte für die Gästen nach grobem Foulspiel. Das spielt den Gastgebern weiter in die Karten, doch das Leder will weiter nicht ins Tor. So pfeift der Schiri nach etwas mehr als 90 Minuten ab und das Spiel endet mit 0:0-Unentschieden.

Alois Hödl (Trainer St. Anna): "Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben alles reingehauen, doch die letzte Präzision hat gefehlt und auch das nötige Glück. Die Leistung war bis auf die Chancenauswertung gut."

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei