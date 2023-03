Dem FC Gleisdorf gelingt im Derby gegen Bad Gleichenberg ein Kantersieg!

Details Sonntag, 05. März 2023 10:59

Zum Auftakt ins Frühjahr der Regionalliga Mitte kam es zu einem steirischen Derby zwischen dem FC Gleisdorf 09 und dem TuS Bad Gleichenberg. Die Gleisdorfer konnten gleich in der ersten Runde im Jahr 2023 ein Feuerwerk zünden und durften sich am Ende über einen hohen Sieg freuen.

Drei Tore und ein Ausschluss in der ersten Halbzeit

Die Hausherren unter Trainer Böcksteiner gingen in der 9. Spielminute durch Filip Smoljan in Führung. Der Stürmer veredelte einen sehenswerten Berger-Assist zur frühen Führung. In dieser Tonart wollten die Gleisdorfer nun weitermachen und wirkten schon in der Anfangsphase perfekt auf den favorisierten Gegner aus der Südoststeiermark eingestellt. Nach 22 Minuten folgte erneut Jubel im gut besuchten Solarstadion Gleisdorf. Nachdem der Ball im Gäste-Strafraum zur Flipperkugel wurde, war Neuerwerbung Jure Matjasic zur Stelle und beförderte die Kugel zum 2:0 in die Maschen. Nach einer halben Stunde Spielzeit, sah Gleisdorf-Spieler Dragan Smoljan durch ein erneutes Foulspiel Gelb/Rot und musste das Spielfeld frühzeitig verlassen. Diese Dezimierung durfte bei der Böcksteiner-Truppe kaum für Verwirrung gesorgt haben, denn nur wenige Minuten war es wieder Matjasic, der nach einem Zuspiel von der rechten Seite im Strafraum erfolgreich war. Somit war mit dem 3:0 schon in der ersten Halbzeit eine Vorentscheidung getroffen. Von den Gästen gab es bisher noch kaum nennenswerte Offensivaktionen. Gleisdorf ließ bis dato nichts zu.

Gleisdorf fixiert den Derbysieg

Nach dem Seitenwechsel agierten die Führenden weiterhin im Vollwaschgang und durften nur wenige Augenblicke nach Wiederanpiff zum vierten Mal jubeln. Eine Abwehr von Gleichenberg-Torhüter Bartosch verwertete Moritz Holzerbauer via Abstauber. Wenig später dann signalisierte der Unparteiische eine Elfmeter-Entscheidung für den TuS Bad Gleichenberg. Philipp Wendler war vom Punkt erfolgreich und traf zum ersten Treffer der Südoststeirer. Angesichts der hohen Führung der Gleisdorfer, war dies jedoch nur Ergebniskosmetik. Danach spielten die fokussierten Spieler im Gleisdorf-Trikot ihr erfolgreiches Spiel weiter und in der Schlussminute machte der eingetauschte Leon Pliso mit einem scharfen Schuss ins Kreuzeck noch das 5:1. Somit war der Kantersieg zum Auftakt ins Frühjahr besiegelt.

Gerald Kainz (Sportl. Leiter FC Gleisdorf 09): „Der Trainer hat die Spieler sehr gut auf diese Partie eingestellt, das merkte man von der ersten Minute an. Wir wirkten sehr fokussiert und einsatzfreudig. Mit jedem Treffer stieg das Selbstbewusstsein der Spieler und Bad Gleichenberg fand heute kein Rezept, um mithalten zu können. Ich bin natürlich sehr zufrieden mit dem Ergebnis.“

Bericht: Andreas Neumayer

Foto: RIPU

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei