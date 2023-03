Wimmleitner-Doppelpack beschert Gurten drei Punkte bei den WAC Amateuren

Details Sonntag, 05. März 2023 20:45

Am Sonntagnachmittag kam es im Rahmen der 16. Runde der Regionalliga Mitte zum Duell zwische den WAC Amateuren und Union Gurten. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 2:1-Sieg der Gäste, auch wenn die Heimischen es in der Schlussphase noch einmal spannend machten. Zwei Tore von Fabian Wimmleitner legten den Grundstein für die drei Punkte.

Schnelle Führung für Gurten

Schon nach fünf Minuten führen die Gurtener mit 1:0. Fabian Wimmleitner ist nach einem Eckball mit dem Kopf zur Stelle. Mit der Führung im Rücken wollen die Oberösterreicher auch gleich nachlegen, was auch gelingen sollte. In der 23. Minute steht es 2:0. Wieder ist es Wimmleitner, der jubeln darf - er braucht nach einer Flanke nur noch den Fuß hinhalten.. Damit ist für klare Fronten gesorgt, während sich die Gastgeber im Spiel nach vorne schwer tun. Man wirkt etwas geschockt vom schnellen deutlichen Rückstand. So plätschert das Spiel dahin und Gurten kontrolliert weitgehend das Geschehen auf dem Platz. Nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiri dann ab und schickt die beiden Teams in die Pause.

Wolfsberg riskiert

Im zweiten Durchgang stehen die Gurtener höher und riskieren mehr. Man will einen schnellen Anschlusstreffer, woraus aber nichts wird. Die sich aus dem Risiko eröffnenden Räume für die Gurtener werden allerdings genausowenig genutzt und so bleibt es beim 2:0. Wolfsberg riskiert dann immer mehr und will es noch einmal wissen. Ein Tor würde das Spiel wohl noch einmal spannend machen. Dieses fällt letztlich zu spät, nämlich in der 89. Minute nach einem Konter über die linke Seite. Dann ist das Spiel vorbei.

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Wir waren heute sehr aggressiv in den Zweikämpfen und haben das Spiel dank unseres Kampfgeistes gewonnen. Wir hätten den Sieg schon viel früher eintüten müssen, dementsprechend also verdiente drei Punkte."

