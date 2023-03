Wieder Spiel gedreht! Weiz entführt drei Punkte aus Treibach

Details Freitag, 10. März 2023 20:57

Der SK Treibach empfing am Freitagabend in der Regionalliga Mitte im Rahmen der 17. Runde den SC Weiz. Damit stand ein Kellerduell auf dem Programm, in dem ein echter Favorit nicht auszumachen war. Letztlich konnten sich die Weizer mit 2:1 durchsetzen. Wie schon in der Vorwoche lagen die Oststeirer aber mit 0:1 zurück, drehen die Begegnung aber noch und entführen drei Punkte aus Kärnten.

Blitzstart für beide Teams

Die Gäste starten dominanter in das Spiel. In dieser Phase ist es Treibach-Keeper Patrick Böck, der sich zwei Mal auszeichnen kann. Treibach muss durchaus aggresiv zu Werke gehen, um der Offensive der Weizer Herr zu werden. Auch der Schiri greift da zwei Mal ein und zeigt Gelb. In weiterer Folge können sich auch die Treibacher in der Offensive einschalten, doch für richtig dicke Torchancen reicht es nicht. Treibach ist druckvoller, doch das Leder will nicht in die gefährliche Zone. So geht es mit dem 0:0 schließlich auch in die Pause.

Weiz dreht Spiel

Die zweite Halbzeit beginnt wieder mit stärkeren Treibachern, die auch gleich eine Chance vorfinden. Kevin Vaschauner verfehlt in dieser Phase knapp. In der 65. Minute hat Treibach dann Glück, denn ein Freistoß der Weizer landet am Pfosten. Im Gegenzug dann aber fast das Tor für Treibach: Moritz Leitner schießt volley knapp neben das Tor. In der 74. Minute ist es passiert: Vaschauner bleibt alleine vor Keeper Temmel kaltschnäutzig. Damit ist Weiz jetzt gefordert. Man riskiert mehr und will den Ausgleich. In der 88. Minute wird der Einsatz belohnt und Tobias Strahlhofer trifft mit einem scharfen Schuss zum 1:1. Schon wenige Augenblicke davor hatten die Weizer eine tolle Gelegenheit vergeben. Doch es sollte noch dicker kommen für die Treibacher. In der 90. Minute treffen die Weizer neuerlich und haben das Spiel damit gedreht - schöner Konter und der Ball schlägt ein - Jan Ostermann trifft. Treibach hat in Folge Pech - man trifft in einer Situation zwei Mal die Stange. Kurz darauf ist das Spiel dann aber vorbei und Weiz jubelt über drei Punkte.

Jörg Schirgi (Trainer Weiz): "Die Mannschaft hat wieder Moral bewiesen, auch wenn dieses Mal am Ende auch Glück dabei war. So ehrlich muss man sein. Aber wir haben alles reingeworfen und am Ende nicht unverdient drei Punkte geholt. Ich bin wirklich stolz auf das Team. So kann es weitergehen, obwohl wir uns das Leben in der ersten Halbzeit selbst schwer gemacht haben."

