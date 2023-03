Leoben kehrt gegen Gleisdorf auf die Siegerstraße zurück [Video]

Details Freitag, 10. März 2023 21:17

Der DSV Leoben empfing am Freitagabend in der Regionalliga Mitte im Rahmen der 17. Runde den FC Gleisdorf. Damit stand ein Steirer-Derby auf dem Programm - ein mit Spannung erwartetes, immerhin hatten die Leobener vor einer Woche gegen die LASK Amateure verloren und die Tabellenführung verloren. Man wollte dementsprechend unbedingt drei Punkte holen. Doch auch Gleisdorf hatte sich für das Match so einiges vorgenommen. Am Ende konnten sich die Leobener durchsetzen und kehren auf die Siegerstraße zurück.

Führung für Leoben

Die Leobener starten stark in die Partie und mit viel Schwung. Man will hier schnell für klare Verhältnisse sorgen. In der 14. Minute ist es dann auch so weit. Neuzugang Michael John Lema zieht aus knapp 30 Metern ab und trifft punktgenau zur verdienten Führung für die Obersteirer. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, woraus aber nichts wird. Gleisdorf steht in der Folge hinten gut und versucht selbst Nadelstiche zu setzen. Daraus wird aber nichts. Das Spiel plätschert in der Folge dahin und es geht mit dem 0:0 auch in die Pause.

Zerfahrene zweite Halbzeit

Im zweiten Durchgang ist das Spiel sehr zerfahren und weder die Leobener noch die Gleisdorfer kommen gut ins Spiel. Weder die Heimischen noch die Gäste kommen zu Tormöglichkeiten, der DSV hat aber etwas mehr vom Spielgeschehen. Gleisdorf riskiert dann immer mehr und öffnet so Räume für Leoben: In der 90. Minute ein schöner Querpass von der linken Seite, starker Abschluss aus der Drehung, doch der Gleisdorf-Tormann kann mit einer grandiosen Fußabwehr parieren.In der Nachspielzeit dann beinahe noch der Ausgleich für die Gleisdorfer: Ein Kopfball geht Sekunden vor dem Schlusspfiff über die Querlatte, die Gäste schaffen es nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Dann ist es das gewesen und der Schiri pfeift ab.

Aufstellungen:

Leoben: Zan Pelko - Ricardo Bagadur, Timo Christopher Perthel, Lukas Prokop, Domagoj Sabljo - Nico Pichler (K), Philipp Hütter, Michael John Lema, Josip Eskinja - Thomas Hirschhofer, Luca Pichler

Gleisdorf: Florian Wiegele, Jörg Wagnes, Christoph Gschiel, Felix Schlemmer, Filip Smoljan, Marco Köfler, Mag. MSc. Manuel Suppan (K), Jure Matjasic, Pascal Michael Zisser, Christian Berger , MSc, Moritz Holzerbauer

Mario Bichler (Obmann Leoben): "Ein schwer erkämpfter Sieg. aber vor 1200 Leute am Monteschlacko und vor den Augen von CEO GGMT Helmut Kaltenegger. Wir sind bereit für den Kampf um den Titel."

Fotos: RIPU Sportfotos

