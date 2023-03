St. Anna erkämpft sich drei Zähler in Kalsdorf

Details Freitag, 10. März 2023 20:59

Der SC Kalsdorf empfing am Freitagabend in der Regionalliga Mitte im Rahmen der 17. Runde den USV St. Anna am Aigen. Damit stand ein Steirer-Derby auf dem Programm - ein mit Spannung erwartetes. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und konnten sich letztlich auch mit 2:1 durchsetzen. Kalsdorf hielt gut dagegen, verlor aber letztlich vor eigenem Publikum.

Blitzstart für beide Teams

Das Spiel beginnt mit hohem Tempo. Nach nur vier Minuten zappelt das Leder auch schon im Netz und die Gäste jubeln. Maric legt perfekt quer und Michael Tieber trifft zur Führung für St. Anna. Postwendend aber der Ausgleich: Nach scharfer Hereingabe fährt St. Anna-Tormann Donner am Ball vorbei und Emil Novi köpft ein. Damit ist wieder alles offen. In der 28. Minute versucht es St. Annas Christoph Kobald mit einem scharfen Schuss, doch der Goalie hält. Das Spiel ist weitgehend ausgeglichen, Kalsdorf ist aber konkreter in den Angriffen und spielt gut über die Seiten. In der 38. Minute verfehlt Kiedl das Tor knapp. Zum Ende der ersten Halbzeit hin noch zwei Top-Gelegenheiten für die Kalsdorfer: Donner fährt nach einem Eckball einmal mehr am Ball vorbei, doch Pollhammer kratzt das Leider noch von der Linie, dann geht ein Abschluss von Novi knapp vorbei, ehe der Schiri zur Pause pfeift.

St. Anna am Drücker

Die zweite Halbzeit verläuft anders als der erste Durchgang, St. Anna ist jetzt klar stärker und die Führung nur noch eine Frage der Zeit. Nach fünf Minuten der erste Abschluss von St. Anna in Hälfte zwei, doch Patrick Wiesenhofers Schuss geht direkt in die Arme des Keepers. Kurz darauf wieder ein Schuss von Wiesenhofer, dieses Mal muss sich der Kalsdorf-Tormann strecken, um den Ball zu parieren. Die Gäste bleiben dran, Wiesenhofer auf Ploj, doch sein Schuss wird vom Verteidiger entscheidend abgefälscht. In der 76. Minute dann Elfmeter für die Gäste nach Foulspiel an Vinko: Kobald verwandelt via Innenstange zur erneuten und verdienten Führung für St. Anna. Die Kalsdorfer werfen in der Schlussphase dann alles in die Schlacht, doch es bleibt beim Sieg der Gäste.

Aufstellungen:

Kalsdorf: Tilen Marcic - Stefan Johannes Pfeifer, Erik Derk (K) - Jurica Grgec, Daniel Marinic, David Pitzl, Nico Weinberger, Rene Mihelic, Eriya Omura - Emil Novi, Paul Kiedl

St. Anna: Simon Georg Donner - Jure Petric, Patrick Ramminger, Aljaz Ploj, Mario Pollhammer - Luka Maric, Christoph Kobald (K), Sebastian Weber, Marko Maučec, Andreas Lackner - Michael Tieber

Alois Hödl (Trainer St. Anna): "Ich denke, dass der Sieg heute in Ordnung geht. Die erste Halbzeit war ausgeglichen, in der zweiten Halbzeit waren wir aber klar besser und haben auch verdient gewonnen. Fußball ist ein Ergebnissport."

