WAC Amateure blieben in turbulenter Schlussphase cool und siegen in Allerheiligen

: In der 17. Runde der Regionalliga Mitte empfing der SV Allerheiligen die WAC Amateure. Die Kärntner waren angesichts der Tabelle als Favorit ins Rennen gegangen, mussten ab Minute 70 jedoch das Spiel mit einem Mann weniger bestreiten. Kurz vor Schluss war durch einen Platzverweis der Hausherren wieder egalisiert und am Ende jubelten die Gäste.

Allerheiligen zur Pause in Front

Nach einer offensiven Beginn Phase beider Mannschaften, gingen die Südsteirer in der 13. Minute in Führung. Nach einem Corner war Matej Grgic zur Stelle und verwertete zur Führung der Gastgeber. Die WAC-Zweitvertretung versuchte nun durch Tempo und Durchschlagskraft den Ausgleich zur erzielen, am Spielstand sollte sich nach 45 Minuten jedoch nichts mehr ändern.

Ereignisreiche zweite Hälfte, am Ende siegt der WAC

Acht Minuten nach Wiederbeginn durften dann die jungen Wolfsberger jubeln. Erik Kojzek war nach einem Freistoß erfolgreich und stellte den Gleichstand wieder her. Fortan waren die Gäste gefährlicher und wollten in Führung gehen. Dem Plan kam allerdings in Minute 69 die Ampelkarte gegen Nino Hartweger dazwischen, der somit das Feld vorzeitig verlassen musste. Jetzt witterten die Hausherren unter Thomas Hack in Überzahl ihre Chance in Überzahl auf den Ausgleich. Jedoch agierten die Gäste auch in Unterzahl als abgebrüht ließen vorerst nichts anbrennen. Im Gegenteil: In der 77. schnürte Kojzek dann seinen Doppelpack und traf von der Strafraumgrenze zur Führung für seine Mannschaft. Jetzt sollten noch ereignisreiche Minuten bis zum Schlusspfiff bevorstehen. Anstatt dem Ausgleich in numerischer Überlegenheit, gab es in der 82. Minute auch auf Seiten des SV Allerheiligen einen Platzverweis durch Gelb/Rot gegen Julian Panetzko. Jetzt hatten die Gäste unter Trainer Nemanja Rnic die Möglichkeit, für klare Verhältnisse zu sorgen. Dies geschah dann in der 87. Minute nach einem Eckball. David Gugganig schraubte sich hoch und beförderte das Spielgerät per Kopf in die Maschen. Jetzt hatten die Kärntner einen komfortablen Vorsprung durch zwei Treffer in den letzten heißen Minuten inne. In der 87. Minute konnte Bernhard Fauland im Strafraum nach einem indirekten Freistoß noch auf 2:3 stellen, am Ausgang sollte dies aber nichts mehr ändern und die WAC Amateure standen mit Schlusspfiff als Sieger am Platz.

Christian Dobnik (Co-Trainer WAC Amateure: „Nach dem Platzverweis hat die Mannschaft brav weitergekämpft und sich nicht beirren lassen. Am Ende war es ein erkämpfter Auswärtssieg.

