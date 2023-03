Tabellenführung adé! LASK Amateure OÖ unterliegen Union Gurten

Details Samstag, 11. März 2023 19:43

In der 17. Runde der Regionalliga Mitte kam es zu einem interessanten Oberösterreich-Duell zwischen Union Gurten und dem frischgebackenen Tabellenführer LASK Amateure OÖ. Bereits im Vorfeld wurde eine spannende Partie prognostiziert. Bereits früh gelang der Madritsch-Elf aus Gurten die Führung. In der zweiten Halbzeit verdoppelte sie dann den Vorsprung und nahm dem Tabellenführer damit die Butter vom Brot.

Frühes Elfmeter-Tor für die Heimmannschaft

Schon zu Beginn gab es mächtig Zündstoff in der Partie! Nach einem Corner der Innviertler ereignete sich im Strafraum ein Foulspiel und SR Greinecker entschied prompt auf Elfmeter für Gurten. Torjäger Fabian Wimmleitner verwertete den Strafstoß flach und präzise zur Führung für die Innviertler. Durch den Führungstreffer wirkten die Hausherren fortan präsenter und viele Zweikämpfe hielten in das Spiel Einzug. In der 24. Minute hatte Florian Schütz eine große Möglichkeit auf das 2:0. Er scheiterte aber am LASK-Keeper Jungwirth. Die Unioner ließen die favorisierten Gäste bis dato kaum Akzente setzen und nahmen die Führung mit in die Kabine zum Pausentee.

Gurten stößt die Linzer vom Thron

Im zweiten Durchgang wurde das Spiel dann noch hitziger und die Zweikämpf wurden härter. In der 58. Spielminute gab es obendrauf noch die Krönung für die Madritsch-Männer. Nach einem Freistoß von der rechten Seite war Tobias Schott im Gurten-Dress richtig zur Stelle und köpfte zum wiederholten Male ins Tor der Gäste. Zwei Tore Vorsprung zu Hause nach einer Stunde genügten den Unionern, um dem Spiel keine unnötige Spannung mehr zu verleiehen. Die Gäste aus Linz kamen in diesem Spiel nie wirklich offensiv zum Zug. Einzig und allein in der 89. Minute gelang ein nennenswerter Vorstoß, den die Hintermannschaft von Union Gurten aber noch rechtzeitig bereinigen konnte. Somit sind die Linzer ihre Tabellenführung nach einer Woche wieder los und der DSV Leoben steht wieder an der Spitze der Regionalliga Mitte!

Sebastian Dietrich (Sportl. Leiter Union Gurten): „Wir wussten, dass heute alles passen muss um gegen den Tabellenführer erfolgreich sein zu können. Von der ersten Minute an waren wir gut im Spiel und gleichzeitig extrem präsent. Dadurch konnte der LASK nichts Gefährliches kreieren. Das Spiel war von vielen Zweikämpfen geprägt. Am Schluss darf ich sagen, dass der Sieg für uns in Ordnung geht.“

Bericht: Andreas Neumayer

Foto: RIPU

