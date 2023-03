Ploj-Hammer sichert St. Anna einen Punkt gegen Vöcklamarkt

Details Sonntag, 26. März 2023 03:12

Am Samstagabend kam es in der Regionalliga Mitte zum Duell zwischen dem USV St. Anna am Aigen und UVB Vöcklamarkt. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel der 19. Runde. Am Ende gab es ein 1:1-Remis, wobei sich die Gäste ärgern dürften, immerhin lag man bis zum Schluss in Führung. Davor hatte St. Anna aber schon die Latte getroffen.

Gruber tanzt halbe Abwehr aus

Das Spiel beginnt mit einem Abtasten beider Teams. St. Anna kontrolliert zwar das Spielgeschehen, kann aus dem Übergewicht aber nichts machen. In der 29. Minute dann die erste Top-Gelegenheit für Michael Tieber, doch er scheitert am starken Gäste-Goalie. Die Gäste aus Oberösterreich machen es besser. Umberto Gruber spielt die halbe Abwehr der Gastgeber aus und versenkt das Leder im langen Eck - wunderschönes Tor und wunderschöne Einzelaktion. In weiterer Folge verwalten die Gäste die Führung und es geht mit dem 1:0 auch in die Pause.

Ausgleich im Finish

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer tollen Chance von St. Anna, doch Christoph Kobald setzt einen Freistoß an die Latte. Die Heimischen bleiben jetzt aber im Angriffsmodus, auch wenn das Räume für die Vöcklamarkter eröffnet - ein durchaus gefährliches Spiel. Die Gäste finden auch den einen oder anderen Konter vor, doch es bleibt bei der knappen Führung. Bis zur Schlussphase, denn dann wird der Einsatz der Heimischen belohnt. Hereingabe von der rechten Seite, der Goalie wehrt den Ball nur kurz ab und im Rückraum steht Aljaz Ploj, der überlegt aus am Fünfer abdrückt und das Leder im Kasten versenkt. Und das ist es dann auch gewesen. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab.

Alois Hödl (Trainer St. Anna): "Vöcklamarkt ist erste Hälfte einmal vor unser Tor gekommen und hat dabei auch gleich die Führung erzielt! In der zweiten Hälfte ist Vöcklamarkt sehr tief gestanden. Keine Mannschaft der Welt kann alles verteidigen. Wir haben dann auch Fehler gemacht, die zu Möglichkeiten geführt haben. Am Ende war der Ausgleich mehr als verdient."

