Punkt, der wenig nützt: Gurten und Hertha Wels trennen sich Remis

Details Montag, 27. März 2023 04:02

Am Sonntag kam es in der Regionalliga Mitte zum Oberösterreich-Derby zwischen Union Gurten und Hertha WSC Wels. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel der 19. Runde. Am Ende gab es ein 0:0-Remis, was wohl keinem der beiden Teams weiterhilft. Beide Mannschaften geizten mit echten Torchancen, dennoch sah das Publikum ein rassiges Match.

Standardsituationen und Abtasten

Das Spiel beginnt mit einem Abtasten beider Teams. Andererseits ist es nicht verwunderlich, geht es doch für beide Teams um den Anschluss an das Spitzenduo. Es dauert eine Weile, bis sich eines der beiden Teams in der gegnerischen Hälfte festsetzen kann. Hertha hat dann etwas mehr vom Spiel, mehr als Standardsituationen schauen zunächst allerdings nicht heraus. In diesen Phasen bleibt aber der Goalie der Gurtener jeweils Herr der Lage. Zum Ende der ersten Halbzeit hin wird auch Gurten stärker und setzt Akzente im Offensivspiel, doch wie die Welser bleiben auch die Gurtener weitgehend ungefährlich. So geht es mit dem torlosen 0:0 auch in die Kabinen.

Entscheidung auf dem Fuß

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gurtenern, die den Schwung vom Ende der ersten Halbzeit mitnehmen können. Doch wie schon im ersten Abschnitt will das Kreieren von Torchancen nicht so wirklich gelingen. Auch im weiteren Verlauf finden beide Teams einzig die eine oder andere Standardsituation vor, doch Toreschießen will es nicht klappen. Erst zum Ende der Partie haben dann beide Teams jeweils die Führung und Entscheidung auf dem Fuß. Gurtens Rene Kienberger scheitert in dieser Phase im eins gegen eins gegen den Goalie, dann ist es Amar Hodzic, der aus guter Position scheitert. Kurz darauf pfeift der Schiri ab.

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): „Von Anfang an war es heute das erwartet hart umkämpfte OÖ-Derby. Da beide Mannschaften sich über weite Teile des Spiels gegenseitig neutralisiert haben, geht das Unentschieden für beide Seiten in Ordnung."

