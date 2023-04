Deutschlandsberg gibt sich in Vöcklamarkt keine Blöße und feiert dritten Sieg in Folge!

Details Freitag, 31. März 2023 22:06

Die 20. Runde der Regionalliga Mitte brachte die Begegnung UVB Vöcklamarkt gegen den Deutschlandsberger SC. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit konnten die Gäste in Führung gehen. Im zweiten Abschnitt legten die Steirer dann noch zwei Tore drauf und holten einen verdienten Auswärtserfolg.

Führung der Gäste knapp vor der Pause

Beide Mannschaften haben erfolgreiche Wochen hinter sich und so gestaltet sich die Begegnung im ersten Durchgang über weite Strecken ausgeglichen. Die Heimelf agierte aus einer gesicherten Abwehr heraus. Die Gäste aus Deutschlandsberg versuchten aber von Beginn an, gestärkt mit zwei Siegen aus den vergangenen Spielen, durchaus in der Offensive aktiv zu werden. Zwingende Tormöglichkeiten blieben aber aus und so neutralisierten sich die beiden Kontrahenten weitgehend. Den ersten großer Aufreger verzeichneten dann die Südweststeirer. Christian Degen zimmerte einen Weitschuss von halblinks in der 35. Minute auf die Latte von Heimtorhüter Schober. Die Gäste waren nun in dieser Phase präsenter und prompt klappte es mit dem Führungstreffer in der 41. Minute. Einen herrlichen Lochpass von Urdl verwertete Fuchshofer zum 1-0 für die Deutschlandsberger. So ging es dann auch in die Pause.

Doppelschlag binnen drei Minuten für den DSC

Die Laganda-Elf startete durchaus aggressiv in den zweiten Durchgang und versuchte nun endlich auch in der Hälfte der Gäste für Gefährlichkeit zu sorgen. Ein schöner Weitschuss verfehlte sein Ziel nur knapp. Nach einigen Eckstößen der Hausruckviertler schnappte sich auf der rechten Seite Daniel Schroll das Spielgerät und tankte sich mustergültig durch. Sein Zuspiel verwertete Tisaj zur 0-2 Führung für die Meier-Elf. Kurz darauf in der 68. Minute wohl die Vorentscheidung zu Gunsten der Gäste. Andreas Fuchs lupfte den Ball über den Vöcklamarkt-Goalie zur 0-3 Führung in die Maschen. Das Spiel war nun entschieden. Vöcklamarkt konnte nicht mehr zusetzen um den Rückstand zu verkürzen. Die Deutschlandsberger wirkten danach sehr abgeklärt und hatten das Spiel jederzeit unter Kontrolle. Damit durften die Gäste den dritten Erfolg hintereinander feiern und gingen als verdienter Sieger vom Platz.

Philip Leitinger (Sportl. Leiter DSC): "Der Sieg geht auf alle Fälle in Ordnung! Es ist in Vöcklamarkt immer sehr schwer zu spielen, aber heute ließen wir nicht viel zu. Clemens Steinbauer konnte die einzige richtige Chance der Oberösterreicher parieren, danach folgte ein Doppelschlag von uns, der dann die Vorentscheidung brachte. Großes Lob an die Mannschaft!"

Bericht: Andreas Neumayer

Foto: Kurt Wiesbauer

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei