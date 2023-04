Last Minute-Ausgleich: Treibach nimmt einen Punkt aus Gleisdorf mit

Details Freitag, 31. März 2023 22:39

In der 20. Runde der Regionalliga Mitte bekam es der FC Gleisdorf 09 zu Hause mit dem SK Treibach zu tun. Die Hausherren führten in diesem Spiel lange die Partie an, bis die Kärntner in der 93. Minute noch den Ausgleich erzielen konnten. Die favorisierten Gleisdorfer konnten deshalb nicht ihrer Rolle gerecht werden und müssen dem Heimsieg nachtrauern.

Der Favorit geht in Führung

Die Böcksteiner-Elf aus Gleisdorf startete gut in das Spiel und die Heimischen trafen nach 16 Minuten zum 1:0. Nach einem präzisen Flachpass von der rechten Seite durch Moritz Holzerbauer verwertete Jure Matjasic im Fünferraum zur Führung. Die favorisierten Steirer konnten nun früh in der Begegnung einen wichtigen Markierungspunkt setzen und hatten jetzt als Heimmannschaft das Heft in der Hand. Immer wieder agierten die Hausherren in der Offensive sehr bemüht und engagiert. Einen zweiten Treffer sollte es nach 45 Minuten allerdings nicht geben und der Schiedsrichter schickte die Teams in die Kabine zum Pausentee.

Treibach gibt nicht auf und kommt zum späten Ausgleich

Die zweite Hälfte gestaltete sich über weite Strecken zerfahren und ausgeglichen. Die Steirer ließen am Spielstand keine Zweifel aufkommen und verwalteten ihre knappe Führung. Doch mit einem Vorsprung von lediglich einem Treffer, darf man sich im Fußball nie sicher fühlen. Das dachten wohl auch die Gäste. Sie schafften es noch, in quasi allerletzter Sekunde den Gleichstand wiederherzustellen. Nach einer Muharemovic-Hereingabe war Philipp Höberl im Strafraum per Kopf zur Stelle und beförderte das Leder in die Maschen zum viel umjubelten Ausgleich der Kärntner. Somit musste der FC Gleisdorf am Ende zwei verloren gegangenen Punkten nachtrauern.

Gerald Kainz (Sportl. Leiter Gleisdorf): „Es ist natürlich sehr bitter wenn in der Nachspielzeit der Ausgleichstreffer gegen uns fällt. Nachdem wir eine überragende erste Halbzeit erwischten, gelang es uns dort leider nicht den zweiten Treffer zu erzielen. Der Teamgeist war aber trotz des späten Gegentreffers intakt. Leider haben wir zwei Punkte verloren.“

Bericht: Andreas Neumayer

Foto: RIPU

