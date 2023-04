Packendes Oberösterreich Derby geht an die LASK Amateure OÖ

Details Freitag, 31. März 2023 23:35

Das Spitzenspiel der 20. Runde in der Regionalliga Mitte bestritten die LASK Amateure OÖ und die Jungen Wikinger SV Ried. Die Gäste konnten erfolgreich in die Partie starten, die Enengl-Elf in Schwarz Weiß legte jedoch eine beispielhafte Moral an den Tag und siegte am Ende doch deutlich mit 5:2.

Junge Wikinger liegen zweimal in Front

Schon nach fünf Spielminuten ließ Josip Gabric seine Wikinger jubeln. Er beendete im Strafraum eine Aktion der Gäste erfolgreich zum 0:1. Aufgrund der jungen und talentierten Kader auf beiden Seiten entwickelte sich schon von Beginn an ein sehr temporeiches und intensives Derby der Bundesliga-Zweitvertretungen. In der 24. Minute konnte Marco Toro für die Linzer ausgleichen. Der Spanier ist aktuell in Torlaune und ihm gelang mit seinem 11. Saisontor den Ausgleich. Die Jungen Wikinger legten aber trotz Gegentreffer weiterhin an Tempo zu und beschäftigten den Tabellenzweiten sehr viel. In der 32. Minute brachte Roman Steinmann die Innviertler erneut in Führung. Ein wichtiges Ausrufezeichen der SV Ried in diesem spannenden Spiel. Die Hausherren konnten vor der Pause in Person von Patrick Plojer noch nachlegen und trafen zum 2:2. SR Kettlgruber schickte beide Mannschaft mit je zwei erzielten Toren in die Kabinen.

LASK Amateure drehen auf und gewinnen

Nach Wiederbeginn legten sich beide Kontrahenten wieder mächtig ins Zeug und agierten mit offenem Visier. In der 65. Minute war es erneut Toro, der sich in die Schützenliste eintrug. Der Spanier drehte mit seinem zweiten Treffer die Partie zu Gunsten der LASK-Kicker. Die Hausherren brachten nun endgültig ihre Power in diese Partie hinein und lagen zum ersten Mal an diesem Abend in Front. Die Draufgabe folgte noch gegen Ende des Spiels. In der 88. Minute schoss Leo Vielgut noch das 4:2 und in der 92. gab`s obendrauf noch das 5:2 in Person von Sebastian Wimmer. Die Enengl-Truppe gelang also nach Rückstand doch noch ein beeindruckender Heimsieg, welcher den zweiten Tabellenplatz weiterhin untermauert.

Patrick Enengl (Trainer LASK Amateure OÖ): „Es war wie erwartet ein flottes und intensives Spiel. Beide begegneten sich mit offenem Visier und waren offensiv sehr präsent. Nach dem Ausgleich zum 2:2 brachten wir enorme Power ins Spiel. Am Ende geht der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung. Ich bin unglaublich stolz auf meine Mannschaft. Dass sie trotz Rückstand noch so aufdrehte, ist bemerkenswert.“

