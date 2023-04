Zwei Platzverweise bei LASK Amateure-Auswärtssieg!

Details Donnerstag, 06. April 2023 21:18

Am Gründonnerstag fiel der Startschuss in die 21. Runde der Regionalliga Mitte mit der Begegnung SAK Klagenfurt gegen die LASK Amateure OÖ. Die Gäste galten aufgrund ihrer starken Saison als Favorit, doch der SAK musste bis dato im Frühjahr noch keine Niederlage hinnehmen. Nach einer sehr turbulenten Begegnung mit zwei Ausschlüssen auf SAK-Seite gelang den Linzern dann aber doch der erwartete Sieg.

LASK Amateure führen zur Pause

Die Oberösterreicher wollten gleich zu Beginn für klare Verhältnisse sorgen. Dieses Vorhaben wurde auch in der bereits fünften Spielminute in die Realität umgesetzt. Nach einer Flanke von links stand Stürmer Marco Toro im Strafraum an der richtigen Stelle und verwertete zur Führung für die Enengl-Elf. Die Linzer wirkten durch den frühen Treffer sehr beflügelt und wollten nun gleich das zweite Tor nachlegen. Treffer sollten nach 45 Minuten allerdings keine mehr zu verzeichnen sein. Wenige Augenblicke vor dem Pausenpfiff hatte Toro in der Nachspielzeit die Möglichkeit auf das 0:2. Nachdem er alleine Richtung SAK-Kasten zog wurde er von Patrick Lausegger regelwidrig gestoppt. Schiedsrichter Schnur wertete die als Torraub und schickte den SAK-Verteidiger damit frühzeitig mit Rot vom Spielfeld.

Am Ende gehen die Punkte nach Linz

Nach Wiederbeginn ließ der nächste Höhepunkt nicht lange auf sich warten. Die Kärntner durften in der 47. Minute über den Ausgleichstreffer jubeln. Marko Gajic schloss im Strafraum eine Aktion erfolgreich ab und beförderte das Spielgerät zum 1:1 in die Maschen. Jetzt waren wieder die LASK Amateure gefordert. Nach 56 Minute signalisierte der Referee einen Elfmeterpfiff für den Tabellenzweiten. Marco Toro nahm sich dieser Aufgabe an und der Spanier traf zur erneuten Führung der Linzer. Mit der wiederholten Führung hatten die Gäste jetzt aber das Kommando übernommen. Sie waren in der Offensive sehr aktiv und erarbeiteten sich zahlreiche Möglichkeiten auf einen höheren Vorsprung. Nach 70 Minuten mussten die Gastgeber das Spiel mit noch einem Mann weniger bestreiten. Erneut musste der SAK die Notbremse ziehen, um einen höheren Rückstand zu vermeiden. Diesmal war es SAK-Kapitän Aleksic, der wegen des Fouls das Spiel verlassen musste. Trotz einer Überzahl von zwei Spielern gestaltete sich das Spiel für die LASK-Zweitvertretung als durchaus schwieriges Unterfangen, am Ende feierten die Enengl-Kicker einen knappen, aber verdienten Sieg in Klagenfurt. Somit übernehmen die LASK Amateure OÖ zumindest vorläufig die Tabellenführung.

Patrick Enengl (Trainer LASK Amateure): „Es war ein sehr turbulentes Spiel mit zwei Roten Karten. Der Sieg war mehr als verdient und wir hatten aufgrund einiger ungenutzten Chancen die Partie nicht frühzeitig entscheiden können.“

Bericht: Andreas Neumayer

Foto: RIPU

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei