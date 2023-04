Nicht mit Toren gefastet: Junge Wikinger Ried ringen Gleisdorf mit 3:2 nieder

Details Donnerstag, 06. April 2023 22:54

In der Oster-Runde der Regionalliga Mitte trafen die Jungen Wikinger SV Ried zu Hause auf den FC Gleisdorf 09. In einem ereignisreichen Spiel wurde nicht mit Toren gefastet und am Ende durften sich die Rieder über drei Punkte im Osternest freuen. Die Rieder waren den Gästen immer ein Tor voraus Es war der zweite Sieg der Innviertler im Frühjahr 2023.

Drei Tore im ersten Durchgang

Nach einer ausgeglichenen Beginnphase gingen die Wikinger in der 17. Spielminute durch Erion Aliji in Führung. Er veredelte ein Zuspiel in zentraler Position im Strafraum zum 1:0. Die Hausherren konnten sich nun etwas Übergewicht in der Begegnung erspielen und waren offensiv sehr aktiv und präsent. Nach einer halben Stunde Spielzeit entschied Schiedsrichter Martin Begusch nach einem Foulspiel im Strafraum auf Elfmeter für die Oberösterreicher. Tizian Scharmer trat den Strafstoß und verdoppelte den Vorsprung für die Rieder. Die Gäste konnten bisher zwar ordentlich mithalten, mussten jetzt aber eine schwierige Aufgabe durch den Rückstand bewältigen. Die Steirer nahmen die Herausforderung aber an und wurden schon bald belohnt. Filip Smoljan war nach einem Zuspiel per Kopf in den Strafraum richtig zur Stelle und schob das Leder vorbei an Ried-Tormann Moser. Somit war vor der Pause durch den Anschlusstreffer nochmals Spannung in die Partie gebracht. Die Innviertler nahmen den Vorsprung mit in die Kabine zur Pause.

Junge Wikinger tüten Heimsieg ein

Nach Beginn der zweiten Hälfte ließen die Hausherren vorerst keine Zweifel am Ergebnis aufkommen und wiesen ein kontrolliertes Auftreten auf. Etwas mehr als eine Stunde waren auf der Uhr, als dann die Rieder ihren Vorsprung vergrößerten. Julian Baumgartner schlenzte einen direkten Freistoß unhaltbar ins lange Eck zum 3:1 ins Tor. Die SV Ried-Zweitvertretung hatte wieder einen sichereres Zwischenresultat erspielt und waren den Gleisdorfern immer etwas wie so einen Schritt voraus. Die Gäste gaben aber nicht auf und versuchten weiterhin dem Tempo der Rieder standzuhalten und sie zu ärgern. In der 83. Minute machte Christoph Gschiel erneut den Anschlusstreffer zum 3:2. Wikinger-Schlussmann misslang hier ein wenig die Abwehr einer hohen Hereingabe und der Gleisdorf-Akteur nutzte dies zum Torerfolg aus. Vielleicht fiel dieser Treffer doch zu spät, um nochmals eine Spannung erzeugen zu können. Am Ende brachten die Oberösterreicher den Sieg über die Zeit und freuten sich über den zweiten Sieg im laufenden Frühjahr.

Tim Entenfellner (Sektionsleiter Junge Wikinger Ried): „Es war ein sehr gutes Spiel von beiden Teams. In Summe waren wir dann um einen Tick besser. Gleisdorf konnte uns immer wieder ärgern aber wir haben es dann erfolgreich über die Zeit gebracht.“

Bericht: Andreas Neumayer

Foto: RIPU

