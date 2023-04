Effiziente Weizer siegen beim DSC durch Lucky Punch in der Nachspielzeit

Details Samstag, 08. April 2023 13:38

In der 21. Runde der Regionalliga Mitte traf der Deutschlandsberger SC auf den formstarken SC Weiz. Beide Teams hatten erfolgreiche Wochen hinter sich und nun kam es zum Steirerderby. Dem SC Weiz gelang der Führungstreffer, ehe der DSC durch einen Elfer ausgleichen konnte. In der Nachspielzeit präsentierten sich die Oststeirer effektiv und effizient, was den Torerfolg in den letzten Minuten des Spiels mit sich brachte.

DSC mit guten Tormöglichkeiten

Sehr temporeich verlief demnach auch die Anfangsphase in der die Heimelf immer wieder gefährlich in den Strafraum der Gäste aus Weiz eindrangen. Die Abschlüsse verliefen aber zu ungenau. Nach einem Eckball hatte dann aber für den DSC Jakob Mesaric eine große Möglichkeit, sein Schuss ging knapp über das Gehäuse der Gäste, ebenso Christoph Urdl mit einem gefühlvollem Heber. Die Schirgi-Elf versteckte sich aber keineswegs und zeigte dass sie nicht zu Unrecht ein tolles Frühjahr bisher ablieferten, wobei die Top-Chancen aber ausblieben. Ein abgefälschter Schuss nach einer halben Stunde ging dann knapp am DSC-Tor vorbei. Auf der Gegenseite dann ein Konterangriff der Meier-Elf. Christoph Urdl hatte dabei die große Chance auf die Führung für seine Farben. Weiz-Tormann Temmel rettete aber in letzter Sekunde. Die Deutschlandsberger hatten noch zwei Schussmöglichkeiten die aber zu harmlos ausfielen und so blieb es zur Pause beim torlosen Remis.

Turbulente Schlussphase mit spätem Siegtor für Weiz

Auch im zweiten Durchgang blieb das Spiel auf einem hohen Niveau wobei die Heimmannschaft nach wie vor in der Offensive alles daran setzte um den Führungstreffer zu erzielen. Dieser fiel dann auch in der 55. Minute, allerdings für den SC Weiz. Steinlechner verwertete nach einem Eckball per Kopf das Spielgerät in die Maschen des DSC Tores. Ein herber Rückschlag für die Heimelf. Diese steckte aber den Kopf nicht in den Sand. Nach einem Foul an Christoph Urdl im Weizer Strafraum in der 67. Minute gibt es Elfmeter für Deutschlandsberg. Marco Fuchshofer verwertet eiskalt zum verdienten Ausgleich. Beide Kontrahenten hielten das Tempo im Spiel nach wie vor hoch und die 600 Zuseher bekamen ein gutes Regionalliga Spiel geboten. Als bereits alles nach einer Punkteteilung aussah gelang den Gästen in der 91. Minute, nach einem zu kurzen Abschlag der DSC-Defensive, durch Niklas Ostermann via Querpass der viel umjubelte Siegtreffer! Lange Gesichter bei den Heimischen die es vor allem im ersten Durchgang verabsäumten in Führung zu gehen. SC Weiz nützte dagegen die sich bietenden Möglichkeiten eiskalt aus. Beim Abgang sahen noch Degen für DSC und Prskalo für Weiz nach einem Gerangel jeweils die Rote Karte.

Jörg Schirgi (Trainer SC Weiz): "Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel und hätte in beide Richtungen erfolgreich verlaufen können. Es ist in Deutschlandsberg sehr schwer zu spielen, da sie viel Qualität im Kader haben. Unsere Mannschaft hat sich aber voll dagegen gestemmt und konnte sich am Ende noch mit dem Sieg belohnen."

Bericht: Andreas Neumayer

Foto: Gerhard Neumayer

