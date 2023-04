Leoben sammelt "Big Points" in Gurten

Details Sonntag, 09. April 2023 08:31

Union Gurten empfing am Samstagabend in der Regionalliga Mitte den DSV Leoben. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und konnten sich auch durchsetzen. Allerdings machten es ihnen die Oberösterreicher nicht leichte. Das Spiel endete mit einem 1:0-Sieg der Donawitzer, die damit einen weiteren Schritt Richtung Meisterschaft machen. Immerhin haben auch die LASK Amateure ihr Spiel gewonnen und sitzen den Leobener im Genick.

Ambitionierte Gurtener

Das Spiel beginnt unter und mit zwei Mannschaften, die nach vorne orientiert sind. Leoben ist optisch überlegen, Gurten versteckt sich aber auch nicht. Die Gäste reklamieren in einer Situation Handelfmeter, doch der Schiedsrichter winkt ab. Die beste Chance in der Anfangsphase hat Gurten durch Wimmleitner, er scheitert aber aus guter Position - nach einem Freistoß per Kopf geht das Leder nur knapp am linken Pfosten vorbei. Das Heimteam macht es den Leobenern generell schwer. In weiterer Folge neutralisieren sich beide Teams aber weitgehend. Dementsprechend gibt es auch keine echten Torchancen zu sehen. So endet die erste Halbzeit ohne Tore. Nach etwas mehr als 45 Minuten schickt der Schiri die beiden Teams in die Kabinen.

Lema erlöst Leoben

Im zweiten Durchgang nimmt Leoben-Coach Carsten Jancker taktische Veränderunge vor, bringt Thomas Maier für Luka Pisacic und Josip Eskinja für Philipp Hütter. Am Spielcharatker ändert sich aber weiterhin nichts. Gurten macht es in der Defensive weiterhin gut, Leoben ist optisch überlegen. In er 71. Minute ist die Gurten-Defensive schließlich durchbrochen. Michael John Lema setzt sich im Zweikampf durch und trifft zur nicht unverdienten Führung für die Leobener. Jetzt müssen die Gurtener reagieren, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Sie werfen alles nach vorne, was allerdings auch Räume für die Gurtener schafft. Es bleibt aber dabei. Leoben setzt sich knapp aber doch mit 1:0 durch und sammelt wichtige drei Punkte im Titelkampf.

Mario Bichler (Obmann Leoben): "Die Mannschaft hat abermals dem Druck standgehalten. In Gurten war wieder ein Gradmesser. Das haben wir gewusst. Wir brauchen uns nichts vormachen, das waren heute Big Points."

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Wir waren von Anfang an perfekt im Match und hätten auch mit einer Führung in die Kabine gehen können. Diese Niederlage schmerzt extrem, da wir absolut auf Augenhöhe waren aber leider konnten wir keine unserer zahlreichen Chancen nutzen. Trotzdem möchte ich unserer Mannschaft ein großes Lob aussprechen, die heute den Topfavoriten auf die Meisterschaft alles abverlangt hat und sich mindestens einen Punkt verdient gehabt hätte."

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei