Deutschlandsberg holt glücklichen Punkt bei starken WAC Amateuren

Details Sonntag, 16. April 2023 20:40

Eine der wenigen Partien, die in der 22. Runde nicht dem Regenwetter zum Opfer fiel und regulär stattfand, war das Aufeinandertreffen zwischen den WAC Amateuren und Deutschlandsberg. Die WAC-Zweitvertretung war auf heimischen Boden sehr stark und tonangebend. Kurz vor Schluss konnte der DSC allerdings noch einen Punkt einsacken.

WAC Amateure mit vielen Chancen

Die Wolfsberger hatten gleich mit Beginn gefährliche Möglichkeiten nach Standards. In der dritten Minute setzte Hartweger nach einem Corner das Spielgerät knapp am Tor vorbei. Zehn Minuten später hatte wieder die Rnic-Elf die Chance auf die Führung. Erneut kam ein Eckball gefährlich Richtung Strafraum und diesmal war es Kozjek, der die Kugel knapp am Gehäuse vorbeischoss. Von den Gästen aus der Steiermark war bisher noch kaum etwas zu sehen. In der 21. Spielminute pfiff Schiedsrichter Feichtinger nach einem Handspiel im DSC-Strafraum einen Elfmeter für den WAC. Joshua Steiger schnappte sich die Kugel und trat den Strafstoß für sein Team. Clemens Steinbauer im DSC-Tor konnte den Elfmeter aber abwehren und seine Truppe weiter im Spiel halten. Die Lavanttaler konnten ihre Spielstärke und ihren überlegenen Ballbesitz nach 45 Minuten nicht in einen Torerfolg ummünzen und so ging es mit einem 0:0 in die Kabinen.

WAC Amateure dominieren, DSC gleicht aber noch aus

Im zweiten Abschnitt agierten die Wolfsberger weiterhin stark und spielbestimmend. Erst nach 50 Minuten konnten die Deutschlandsberger ihren ersten Schussversuch notieren. Nach 64 Minuten sollten sich die Jungwölfe dann aber belohnen können. Joshua Steiger feuerte außerhalb des Strafraumes einen Schuss ab und dieser landete unhaltbar im Kasten zur verdienten Führung. Die Gäste fanden nach dem Rückstand zwar etwas ins Spiel, gefährliche Möglichkeiten auf den Ausgleich waren aber Mangelware. Die WAC Amateure verteidigten ihren knappen Vorsprung und ließen nichts anbrennen. Darüber hinaus waren sie in puncto Ballbesitz und Spielanteile klar dominant. In der 83. Minute folgte entgegen dem Spielverlauf der Ausgleich der Südweststeirer. Nach einer Flanke von Urdl netzte Stürmer Niko Tisaj im Strafraum zum 1:1 ein. Damit sicherten sich die Deutschlandsberger noch zum Schluss einen glücklichen Punktgewinn in Wolfsberg.

Philip Leitinger (sportl. Leiter DSC): "Die WAC Amateure waren über 90 Minuten klar überlegen. Wir konnten kein ordentliches Spiel aufbauen und uns keine Chancen erarbeiten. Die Mannschaft hat nicht aufgegeben und am Ende nehmen wir diesen sehr glücklichen Punkt mit. Im nächsten Spiel müssen wir aber anders auftreten!"

Foto: Gerhard Neumayer

