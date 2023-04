Hertha Wels feiert ungefährdeten Heimsieg im Nachtrag gegen Ried

Details Mittwoch, 19. April 2023 13:25

Der Nachtrag der 22. Runde der Regionalliga Mitte brachte das oberösterreichische Aufeinandertreffen zwischen WSC Hertha Wels und den Jungen Wikingern SV Ried. Der Tabellendritte aus Wels ging in der ersten Halbzeit durch einen Elfmeter mit 1:0 in Führung. Mit der Führung im Gepäck legte die Sulimani-Elf im zweiten Abschnitt noch einen Treffer drauf und feierten am Ende einen verdienten 2:0-Sieg.

Elfmetertor für Hertha Wels

Die Hausherren begannen aktiver und hatten nach 17 Minuten eine Riesenmöglichkeit auf das 1:0. Latifi verfehlte das Ziel nach einer erfolgreichen Passkombination aber knapp. Rund 20 Minuten später war wieder Gentian Latifi einer der Hauptakteure im gegnerischen Strafraum. Der Mittelfeldspieler wurde im Strafraum gefoult und holte somit einen Elfmeter für sein Team heraus. Lukas Ried übernahm die Verantwortung für Hertha Wels und traf souverän ins untere rechte Eck. Die Welser nahmen den knappen Vorsprung mit in die Kabine. Hertha ließ die Rieder bisher kaum zu Offensivaktionen kommen und lieferte nach 45 Minuten ein kontrolliertes Spiel ab.

Vorsprung in zweiter Halbzeit verdoppelt

Nach Wiederbeginn ließen die Heimischen weiterhin keinen Zweifel am Spielstand aufkommen. Die Gäste tun sich gegen die hohe Qualität der Welser sehr schwer. Nach 68 Minuten lief Erol Zümrüt über die linke Seite Richtung Strafraum. Dort gab er einen Pass weiter zu Alexander Mayr ins Zentrum. Auf Höhe des Elfmeterpunktes beförderte er den Ball zum 2:0 in die Maschen. Damit war der Treffer zur Vorentscheidung gefallen und Hertha Wels agierte in der Schlussphase wieder sehr kontrolliert und organisiert. Damit kamen keine Zweifel mehr am Ausgang dieser Partie auf und Hertha Wels besiegelte einen verdienten Sieg vor eigenem Publikum.

Emin Sulimani (Trainer Hertha Wels): "Wir haben von Anfang bis zum Ende dominiert, wodurch der Sieg völlig in Ordnung geht. Der Sieg hätte auch höher ausfallen können. Wir ließen Ried nie entscheidend vor unser Tor kommen und somit war es ein hochverdienter Heimsieg."

Bericht: Andreas Neumayer

Foto: Harald Dostal

