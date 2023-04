Gleisdorf fährt mit einer soliden Leistung einen 3:0-Sieg gegen den SAK ein

Details Mittwoch, 19. April 2023 13:55

Nachdem das Spiel zwischen Gleisdorf und dem SAK am Wochenende dem Regen zum Opfer fiel, folgte nun am Dienstag der Nachtrag der 22. Runde der Regionalliga Mitte. Die Steirer wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und durften sich über einen ungefährdeten 3:0-Erfolg freuen. Nachdem die erste Hälfte sich eher neutral gestaltete, fixierte die Böcksteiner-Elf dann im zweiten Durchgang den verdienten Erfolg.

Ausgeglichenes Duell

Die erste Halbzeit verlief weitgehend ausgeglichen und beide Mannschaften tasteten sich ab. Die Steirer konnten sich zwar mehr spielerisches Übergewicht erspielen, Torchancen suchte man allerdings vergeblich. Nach 22 Minuten dann die erste Chance für die Hausherren. Jure Matjasic zimmerte die Kugel im Fünferraum knapp am langen Eck vorbei. In der 35. Minute eroberte Filip Smoljan in der gegnerischen Hälfte den Ball für die Gleisdorfer und marschierte anschließend in Richtung SAK-Strafraum. Dort sendete er den Ball von der linken Seite auf den freistehenden Christian Berger, der nur mehr ins leere Tor zum 1:0 einschieben musste.

Gleisdorf fixiert verdienten Heimsieg

Im zweiten Abschnitt kamen die Böcksteiner-Männer dann stärker aus der Kabine. Der Führungstreffer vor dem Pausenpfiff tat der Mannschaft sehr gut. Nach 68 Minuten konnte Gleisdorf dann den Spielstand zu ihren Gunsten verdoppeln. Nach einem Berger-Pass im Strafraum, zog Dragan Smoljan im Strafraum ab und beförderte das Spielgerät in die Maschen. Das war nun eine kleine Vorentscheidung für Gleisdorf. Die Kärntner konnten im zweiten Durchgang kaum noch Akzente setzen. In der 85. Spielminute trug sich auch der zweite Smoljan-Bruder in die Schützenliste ein. Nachdem Dragan Smoljan im Mittelfeld die Kugel holte, passte er sehr präzise durch die Mitte auf seinen Bruder Filip, der die Aktion zum 3:0 veredelte. Der Sieg für den FC Gleisdorf war damit amtlich.

Thomas Böcksteiner (Trainer FC Gleisdorf 09): „Es war eine sehr reife und kontrollierte Vorstellung meiner Mannschaft. Das zweite Tor war enorm wichtig und gab den Ausschlag für den Erfolg."

Bericht: Andreas Neumayer

Foto: RIPU

