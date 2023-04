DSV Leoben jubelt über Kantersieg in Treibach [Video]

Details Samstag, 22. April 2023 00:01

Am Freitagabend kam es in der Regionalliga Mitte im Rahmen der 23. Runde zum Duell zwischen dem SK Treibach und dem DSV Leoben. Die Leobener gingen als klarer Favorit ins Spiel - man wollte einen weiteren Schritt in Richtung Meistertitel machen. Und das gelang eindrucksvoll - die Steirer setzten sich klar und deutlich mit einem 5:0-Kantersieg durch.

Glasklare Sache

Die Leobener finden gut ins Spiel und setzen den Gegner von Beginn an unter Druck. Man will hier keine Zweifel über den Sieger aufkommen lassen. Nach 20 Minuten ist es dann auch so weit. Eine schlecht ausgeführte Ecke kommt auf die rechte, von wo aus eine Flanke zur Mitte gespielt wird, von links gibt es dann einen Stanglpass zur Mitte, wo Thomas Hirschhofer richtig steht und aus kurzer Distanz trifft. Mit der Führung im Rücken wollen die Leobener nachlegen. Das gelingt auch - Hereingabe von der linken Seite, der Ball wird zu kurz geklärt und Marco Untergrabner zieht von der Strafraumgrenze flach ab. Der Goalie ist zwar noch dran, kann das Leder aber nicht mehr entscheidend abwehren. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Es geht mit dem 2:0 dann auch in die Pause.

Leoben legt nach

Im zweiten Durchgang machen die Leobener dort weiter, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört hatten. In der 65. Minute fällt schließlich das 3:0. Schöner Alleingang von Thomas Maier, der aus 20 Metern abzieht und schön ins linke Eck trifft. Nur wenige Augenblicke später steht es 4:0. Schöner Angriff über links und Philipp Hütter zieht in der Mitte ab - das Leder passt genau - keine Chance für den Goalie. In der Schlussphase fällt dann auch noch das 5:0 für die Donawitzer - Nico Pichler ist zur Stelle. Das ist gleichzeitig der Endstand.

Mario Bichler (Obmann Leoben): "Heute Abend haben wir einen sehr konzentrierten DSV Leoben gesehen. Vor allem das Trainergespann ist absolute Klasse. Ich kann nur sagen weiter, immer weiter."

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei