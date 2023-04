Kalsdorf fügt Weiz erste Niederlage im Frühjahr zu

Details Samstag, 22. April 2023 16:09

Am Freitagabend kam es in der Regionalliga Mitte im Rahmen der 23. Runde zum Duell zwischen dem SC Kalsdorf und dem SC Weiz. Die Weizer gingen als klarer Favorit ins Spiel, immerhin sind sie im Frühjahr noch ungeschlagen. Doch Vorsicht vor Kalsdorf: Die Kalsdorfer konnten zuletzt gegen Vöcklamarkt gewinnen und man hatte eine längere Pause aufgrund des zweimal abgesagten Spiels gegen Gurten. Am Ende konnten sich die Kalsdorfer knapp aber doch mit 1:0 durchsetzen.

Weiz-Motor stottert

Die Kalsdorfer starten besser ins Spiel und setzen den Gegner unter Druck. Nach 14 Minuten Doppeltes Pech für Kalsdorfs Jason Appiah nach einem Kopfball - er setzt den Ball super aufs Tor, doch der Ball geht zwei Mal an die Innenstange. Weiz tut sich noch etwas schwer im Spiel nach vorne. Das Werkl läuft heute nicht so gut wie in den vergangenen Wochen. Das Match plätschert insgesamt aber dahin und es geht mit dem 0:0 dann auch in die Pause.

Lucky Punch für Kalsdorf

In der zweiten Halbzeit ändert Weiz die Taktik, steht höher - auch bedingt durch die Einwechslungen. Man wird jetzt auch konkreter in den Angriffen. Das Spiel wird insgesamt ruppiger, was der Schiri auch immer wieder unterbinden muss. Allerdings bekommt das Publikum auch weiter keine Tore zu sehen. Als schon niemand mehr mit einem Tor rechnet, zappelt das Leder schließlich doch im Tor der Weizer. Eine Flanke von Rene Mihelic wird abgelegt auf Daniel Marinic, der abzieht - Enrico Temmel fängt den abgeblockten Schuss ab, doch fällt mitsamt der Kugel ins eigene Tor. Das 1:0 ist gleichzeitig der Endstand.

Jörg Schirgi (Trainer Weiz): "Das Spiel war in beide Richtungen offen, beide hatten ihre Chancen. Es war aber leider ein Spiel der schlechteren Sorte meiner Meinung nach in der Regionalliga. Die Qualität des Spiels passte zum Zustand des Rasens."

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei