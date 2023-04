St. Anna kommt nicht aus der Krise: Heimniederlage gegen Gleisdorf

Details Samstag, 22. April 2023 21:56

Am Samstagabend kam es in der Regionalliga Mitte zum Duell zwischen dem USV St. Anna am Aigen und dem FC Gleisdorf. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 3:2-Sieg für die Gäste. Damit dürften die Gleisdorfer so etwas wie das Abstiegskampfgespenst wohl endgültig vertrieben haben, während St Anna nicht und nicht aus der Krise kommt. Zur Erklärung: Es ist weiterhin nicht klar, wie viele Verein aus der Regionalliga Mitte absteigen müssen.

Klare Führung für Gleisdorf

Die Partie beginnt ganz nach Wunsch der Gäste aus Gleisdorf. Nach nur fünf Minuten steht es 1:0. Marco Köfler trifft per Kopf, nachdem die Hintermannschaft der Gastgeber nur zuschaut. Mit der Führung im Rücken wollen die Gleisdorfer nachlegen, was auch gelingt. Die Defensive von St. Anna ist zu passiv und Filip Smoljan bleibt eiskalt. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Dann verlieren die Gleisdorfer aber etwas den Faden. Das eine oder andere unbedachte Foul schleicht sich ein und plötzlich gelingt St. Anna der Anschlusstreffer. Schöne Flanke von Andras Lackner auf die zweite Stange und Christoph Kobald netzt ein. Damit ist plötzlich wieder Spannung drin. Kurz darauf geht es in die Kabinen.

St. Anna verkürzt

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gastgebern, die den Schwung vom Ende der ersten Halbzeit mitnehmen wollen. Trotz dieser guten Anfangsphase sind es dann die Gleisdorfer, die die Führung ausbauen. In der 69. Minute steht es 3:1. Katastrophaler Patzer von Simon Donner, der nach einem langen Ball zu weit aus dem Tor kommt und von Felix Schlemmer überhoben wird. Damit beträgt die Vorsprung wieder zwei Tore. Die Gleisdorfer dominieren in Folge das Geschehen, doch St. Anna beginnt zu riskieren. Es gelingt dann auch tatsächlich der Treffer zum 2:3 und plötzlich ist wieder Spannung drin. Die Gastgeber werfen alles nach vorne, doch es bleibt beim knappen Sieg der Gleisdorfer.

Gerald Kainz (Sportlicher Leiter Gleisdorf): "Der Sieg geht jedenfalls in Ordnung. Wir hätten das Spiel früher entscheiden können. Aber man muss sagen, dass St. Anna das nicht schlecht gemacht hat. Es war das erwartet herausfordernde Spiel. Wir nehmen die drei Punkte also gerne mit."

