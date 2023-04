LASK Amateure OÖ schnappen sich die Punkte beim DSC

Details Samstag, 22. April 2023 10:48

Runde 23 in der Regionalliga Mitte. Deutschlandsberg gegen die LASK Amateure OÖ lautete die Begegnung vor 450 Zusehern im Deutschlandsberger Koralmstadion. Mit einer fulminanten ersten Halbzeit krallten sich die jungen Linzer die drei Punkte am Kunstrasen der Südweststeirer. Dem DSC gelang noch der Anschlusstreffer aber es kamen nie Zweifel am Sieger dieser Begegnung auf.

LASK Amateure OÖ drehen im ersten Durchgang auf

Die Gäste aus Linz begannen diese Begegnung sehr druckvoll und zwangen den Heimischen in dieser ersten Halbzeit ihr Spiel auf. Bereits nach 16 Minuten durften die Schwarz-Weißen aus Linz jubeln. Nach einem schnell vorgetragenen Angriff über die linke Seite verwertet Leo Vielgut das Spielgerät aus kurzer Distanz zur schnellen Führung. Allerdings hatte die Entstehung dieses Treffers einen kleinen Schönheitsfehler da der Ball wohl bereits im Tor-Out war. Kurz danach eine gute Möglichkeit für die Steirer. Christoph Urdl scheitert aber nach einem schönen Querpass. Den Gästen war das aber egal und sie drückten weiter auf den Tempoknopf. Ein blitzschnell vorgetragener Gegenangriff in der 20. Minute fand durch Marco Kadlec den Abschluss zum 0:2. Nach 30 Minuten wird die DSC-Defensive ausgetanzt, Goalie Clemens Steinbauer kann zwar zweimal mustergültig abwehren, den dritten Gegentreffer durch Leo Vielgut aber nicht mehr verhindern.

So ging es mit der Drei-Tore-Führung für der Gäste in die Pause.

DSC hält Spiel offen

Nach Wiederbeginn setzten die Deutschlandsberger in der Offensive nun endlich brauchbare Aktionen. Einen schönen Querpass von Fuchs setzt Urdl aber über das Gehäuse. Die Linzer blieben aber weiter sehr spielstark und mit der Führung im Rücken doch souverän. Die Meier-Elf versuchte mit vollem Einsatz das Ruder noch herumzureissen. Prompt gelang Christoph Urdl in Minute 61, nach schöner Vorlage von Galitekin der 1:3 Anschlusstreffer. Einige gute Freistoß-Distanzen ließen die Heimelf ungenutzt und es sollte kein Treffer mehr gelingen. Die lauffreudigen und ballsicheren LASK Amateure OÖ brachten letztendlich die Führung über die Spielzeit und feierten aufgrund der bärenstarken ersten Hälfte einen nicht unverdienten Auswärtssieg

Patrick Enengl (Trainer LASK Am.): „Wir starteten sehr gut in das Spiel und waren in der Chancenauswertung sehr effizient. Im zweiten Durchgang verteidigten wir den Vorsprung und blieben auch nach dem Anschlusstreffer cool. Damit geht das 1:3 in Ordnung.

Foto:Gerhard Neumayer

