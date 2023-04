0:0! Vöcklamarkt hadert gegen WAC Amateure mit Chancenauswertung

Details Samstag, 22. April 2023 14:51

In der 23. Runde der Regionalliga Mitte stand das Spiel zwischen UVB Vöcklamarkt und den WAC Amateuren auf dem Programm. In der Remis-Wertung waren beide Teams mit jeweils acht Unentschieden vorne dabei. Auch nach diesen 90 Minuten stand erneut eine Punkteteilung zu Buche. Vöcklamarkt hatte vor allem mit mangelnder Chancenauswertung zu kämpfen. Obendrein vergaben die Hausherren noch einen Elfmeter.

Chancenarme erste Halbzeit

Der erste Durchgang verlief sehr zerfahren und ereignislos. Nach einer halben Stunde sahen viele Vöcklamarkter bei einem Angriff ein Handspiel der WAC Amateure im Strafraum. Referee Gerhard Wango ließ die Partie aber weiterlaufen. Die Kärntner konnten sich bis dato ebenso wenig offensiv in Szene setzen. So ging es torlos in die Kabinen.

Verschossener Elfer und vergebene Torchancen

Mit Wiederbeginn fanden die Hausruckviertler zunehmend besser ins Spiel. Nach 50 Minuten foulte WAC-Tormann Müller den eingetauschten Jacub Przybylko im Strafraum und Wango entschied daraufhin auf Strafstoß für die Oberösterreicher. Benjamin Taferner übernahm den Strafstoß für die Vöcklamarkter. Elias Müller im WAC-Tor erwischte aber die richtige Ecke und konnte somit das 0:0 halten. Die Hausherren waren danach aber weiterhin am Drücker und versuchten nun, das Leder endlich über die Linie zu drücken. Extrem viel Pech hatten sie in der Schlussphase, als nach Großchancen zweimal der Pfosten und einmal die Querlatte die späte Führung verhinderte.

Omer Tarabic (sportl. Leiter Vöcklamarkt): „Nach der chancenarmen ersten Hälfte waren wir in der zweiten die bessere Mannschaft. Leider bekamen wir nach dem Handspiel der Kärntner den Elfmeter nicht zugesprochen. Aufgrund des spielerischen Übergewichts unsererseits, trauere ich dem Sieg nach.“

