Meisterstück? Leoben überrollt Junge Wikinger Ried [Video]

Details Freitag, 28. April 2023 21:20

Der DSV Leoben empfing am Freitagabend in der 24. Runde der Regionalliga Mitte die Jungen Wikinger Ried. Die Gastgeber gingen als klarer Favorit ins Spiel und konnten sich auch klar und deutlich durchsetzen. Nachdem das Parallelspiel zwischen LASK und Vöcklamarkt Remis endete, liegen die Leobener jetzt vier Punkte voran. War das das Meisterstück? Immerhin sind die Leobener jetzt vier Punkte voran und es sind nur noch sechs Runden zu spielen.

Leoben startet blitzartig

Die Heimischen geben von der ersten Minute an Vollgas. Nach nur acht Minuten steht es auch schon 1:0. Philipp Hütter steht goldrichtig und trifft schönem Angriff über die Seite. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Heimischen nachlegen. Das sollte auch gelingen - zuvor treffen die Leobener aber die Stange. In der 29. Minute ist es dann aber so weit. Thomas Hirschhofer trifft zum 2:0 - er wird seinem Image als Torjäger gerecht und lässt dem Goalie keine Chance. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Nur fünf Minuten später fällt auch schon das 3:0. Wieder ist es Hirschhofer, der nach einer schönen Einzelaktion das Tor erzielt. Damit ist das Spiel wohl schon in der ersten Halbzeit entschieden. Mit der 3:0-Führung geht es dann auch in die Pause.

Glasklare Sache

Die zweite Halbzeit beginnt wie die erste aufgehört hat. Eskinja ist nach einer Flanke mit dem Kopf zur Stelle und stellt auf 4:0. Die Leobener machen unbeirrt weiter, während sich die Rieder überhaupt nicht befreien können. Grubisic scheitert in dieser Phase wenige Meter vor dem Tor. In der 70. Minute fällt das 5:0. Hirschhofer macht das Tor - wieder starke Aktion des Goalgetters. Dann beinahe auch noch das 6:0, doch Hütter trifft nur die Stange. Die Rieder verkürzen in der Schlussphase zwar noch auf 1:5, doch an der Punkteverteilung ändert sich nichts mehr.

Mario Bichler (Obmann Leoben): "Das war ein bärenstarker Autritt unserer Mannschaft, dennoch wir bleiben weiterhin ganz ruhig - es sind immer noch sechs Runden zu spielen."

