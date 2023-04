Hertha Wels gelingt Pflichtsieg gegen St. Anna/A.

Details Freitag, 28. April 2023 23:19

In der 24. Runde der WSC Hertha Wels traf Hertha Wels zu Hause auf USV St. Anna/A.. Der Favorit aus Oberösterreich lag nach 70 Minuten verdient mit 2:0 in Front. Ein Elfmetertor seitens der Steirer machte die Partie aber nochmals spannend. Nach 90 Minuten hielt dennoch Hertha Wels die drei Punkte fest.

Hertha Wels erspielt sich die Führung

Die Oberösterreicher waren von Beginn an spielbestimmend und belohnten sich dafür nach 19 Minuten auch. Gentian Latifi drang in den Strafraum ein und gab einen genialen Flachpass weiter auf Goalgetter Lukas Ried, der den Ball aus kurzer Distanz zum 1:0 einschob. Die Hausherren waren dann auch weiter dominant und ließen keinen Zweifel am Spielstand aufkommen. Chancen sollten allerdings keine mehr verwertet werden und es ging mit dem 1:0 in die Pause.

Hertha mit weiterem Treffer, St. Anna verkürzt

Nach Wiederbeginn machte Hertha Wels tonangebend weiter und erspielte sich Chancen auf den zweiten Treffer. Nach knapp einer Stunde gelang erneut Lukas Ried ein scharfer Schuss in Richtung Gehäuse der Südoststeirer. St. Anna-Keeper Simon Donner konnte aber mit einer Abwehr entsprechend eingreifen. Im Gegenzug konnten dann die Messestädter zu einem wichtigen Zeitpunkt das 2:0 markieren. Wieder gefährlich durch die Abwehrreihen St. Anna`s durchgekommen spielte Erol Zümrüt im Strafraum einen Pass auf Ried. Dieser zog ab und versenkte das Spielgerät zum zweiten Mal in die Maschen. Wenig später dann ein Eckball für Hertha. Nach der Hereingabe foulte Awuni im Hertha-Dress den St. Anna-Spieler Maucec mit hohem Bein und der Referee entschied sofort auf Strafstoß für die Gäste. Patrick Wiesenhofer trat an und versenkte die Kugel flach und souverän zum Anschlusstreffer. Somit war nochmal Spannung in die Partie eingefügt worden. Jetzt wollten die Südoststeirer noch mehr und drängten auf den Ausgleich. Die Oberösterreicher schafften es aber, den Vorsprung zu verteidigen und sackten am Ende die drei Zähler ein.

Emin Sulimani (Trainer Hertha Wels): „Ich denke, die 2:0-Führung war verdient. Der Anschlusstreffer von St. Anna brachte nochmals Spannung rein. Wir haben die Führung aber kontrolliert verteidigt und am Ende war es ein verdienter Sieg für uns.“

Foto: RIPU

