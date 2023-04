Wimmleitner-Dreierpack bei Gurtener Kantersieg über Treibach

Details Samstag, 29. April 2023 18:57

Union Gurten empfing am Samstagnachmittag in der 24. Runde der Regionalliga Mitte den SK Treibach. Die Gastgeber gingen als klarer Favorit ins Spiel und konnten sich auch klar und deutlich mit 4:0 durchsetzen. Schon zur Pause führten die Heimischen mit 2:0 und legten den Grundstein für den Sieg. Treibach ist damit weiter mitten im Abstiegskampf, während Gurten sogar noch Chancen auf Rang 3 hat.

Blitzstart der Gurtener

Das Spiel beginnt ganz nach Wunsch der Heimischen. Nach nur drei Minuten führen die Heimischen mit 1:0. Wimmleitner bekommt den Ball nach einer Flanke von der linken Seite und lässt dem Goalie im Zentrum keine Chance. Er schiebt staubtrocken ein. Die Gäste-Abwehr hat hier gar nicht gut ausgesehen. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber vorerst nicht gelingt. Auch die Gäste versuchen sich dann mehr ins Offensivspiel einzuschalten, doch mehr als Halbchancen schauen nicht heraus. Dann plätschert das Spiel dahin und gewinnt erst in der Schlussphase wieder an Tempo. Gleich auch eine gute Chance für die Gastgeber, doch das Leder kracht ans Aluminium. In der 40. Minute ist es dann aber passiert. Wieder kann sich Gurten ganz leicht in das letzte Drittel spielen. Schlussendlich kommt ein Stanglpass von rechts in den Fünfer - aus vier Metern hat dann Jakob Kreuzer keine Probleme mehr. Dann geht es in die Kabinen.

Treibach machtlos gegen Wimmleitner

Die zweite Halbzeit beginnt wie der erste Abschnitt. Gleich nach Wiederbeginn schlagen die Oberösterreicher nämlich neuerlich zu. Gurten mit einem schnellen Angriff über die Seite: Zuspiel auf Wimmleitner, der an der Strafraumkante die gesamte Gäste-Abwehr eiskalt stehen lässt und aus der Drehung die Kugel wunderschön im langen Eck unterbringt. Was für ein Tor des Goalgetters. Damit ist das Spiel wohl endgültig entschieden. Die Gurtener machen aber munter weiter. In der 59. Minute fällt das 4:0. Die Heimischen bekommen einen Eckball zugesprochen, den Wimmleitner per Kopf versenkt. Damit ist das Dreierpack perfekt und es ist gleichzeitig auch der Endstand. Die Treibacher versuchen zwar noch zum Anschlusstreffer zu kommen, doch die Bemühungen reichen nicht. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab und Gurten jubelt über drei Punkte.

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Wir waren heute klar besser als unser Gegner. Trotz Problemen in der ersten Halbzeit haben wir nichts zugelassen. Das 3:0 gleich nach der Halbzeit war die Entscheidung und schlussendlich hätte der Sieg auch noch höher ausfallen können."

