DSV Leoben müht sich zu Sieg über SAK Klagenfurt [Video]

Details Freitag, 05. Mai 2023 22:20

Am Freitag trafen der SAK Klagenfurt und der DSV Leoben aufeinander. Das Match entschied der Tabellenführer knapp mit 1:0 für sich. Der SAK Klagenfurt erlitt gegen DSV Leoben erwartungsgemäß eine Niederlage. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Leoben hatte mit 3:0 gesiegt. Damit feiert Leoben den neunten Sieg in Folge und marschiert weiter Richtung Titel.

SAK wehrt sich

Die Gäste sind von Beginn an das bessere Team und auch das Team, das sich Tormöglichkeiten erspielt. Allerdings will das Leder vorerst nicht ins Tor. Sowohl Thomas Maier und Lukas Prokob finden Chancen vor, können aber aus guter Position nicht einschieben. Die Klagenfurter ihrerseits agieren aus einer sicheren Defensive heraus und versuchen es über Konterangriffe. Die aber genausowenig einbringen. Erst in der 39. Minute werden auch die Heimischen gefährlich, doch der Leoben-Goalie hält. Kurz vor dem Pausenpfiff versucht sich Philipp Hütter mit einem Direktfreistoß, doch es bleibt beim 0:0. Torlos ging es dementsprechend auch in in die Kabinen.

Leoben erhöht Druck

In der zweiten Halbzeit gleich eine Gelegenheit für die Leobener, doch Marco Untergrabner verzieht. Die Leobener erhöhen den Druck weiter, doch langsam läuft ihnen die Zeit davon. Hütter versucht es dann nach einer schönen Flanke mit dem Kopf, doch es bleibt weiter beim 0:0. Dann nimmt Leoben-Coach Carsten Jancker Wechsel vor, um neuen Schwung ins Spiel zu bringen. Darunter bringt er Lorenz Reisinger, der zum Joker werden sollte. In der 82. Minute wird er schön in Szene gesetzt, steht goldrichtig und versenkt das Leder doch noch zur Führung für die Gäste. Das ist es dann auch gewesen. Reisinger bricht den Bann und sorgt gleichzeitig für die drei Punkte, denn kurz darauf pfeift der Schiri ab.

Der SAK Klagenfurt ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal fünf Punkte fuhr der Gastgeber bisher ein. Nach 25 absolvierten Begegnungen nimmt der SAK den 16. Platz in der Tabelle ein. Im Sturm des SAK Klagenfurt stimmt es ganz und gar nicht: 22 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Der SAK kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und acht Unentschieden in der Bilanz.

Nach 25 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Leoben 60 Zähler zu Buche. Mit nur 18 Gegentoren stellt DSV Leoben die sicherste Abwehr der Liga.

Der SAK Klagenfurt hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die fünfte Pleite am Stück. Seit neun Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Leoben zu besiegen.

Der SAK tritt am kommenden Freitag bei der Union Raiffeisen Gurten an, DSV Leoben empfängt am selben Tag den USV RB Weindorf St. Anna am Aigen.

Mario Bichler (Obmann Leoben): "Es war das erwartet schwere Auswärtsspiel .Wir waren zwar in nahezu allen Statistiken leicht überlegen, aber Ich denke der absolute Wille, dieser DSV-Geist hat letzten Endes denn dennoch sehr knappen Unterschied ausgemacht. Wir sind natürlich sehr stolz, unsere Siegesserie auf unglaubliche neun Stück ausbauen zu können."

Video: So feierten die Leoben-Fans

Regionalliga Mitte: SAK Klagenfurt – DSV Leoben, 0:1 (0:0)

82 Lorenz Reisinger 0:1

