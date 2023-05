LASK Amateure OÖ spielen Weiz nach Pausenrückstand schwindelig

Details Samstag, 06. Mai 2023 07:49

Der LASK Amateure OÖ drehte einen 0:1-Pausenrückstand und kam am Ende zu einem deutlichen 4:1-Erfolg gegen den SC Weiz. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des SPG LASK Amateure OÖ Amat. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Der Gast hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 5:1 durchgesetzt. Weiz verliert damit zum dritten Mal in Folge.

Blitzstart der Weizer

Weiz erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Danijel Prskalo traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Kurioser Treffer: Rückpass der Juniors zu Tormann Lukas Jungwirth. Der Keeper hat zwar alle Zeit der Welt, rutscht beim Abschlag aber weg, Weiz sagt Danke und schiebt problemlos ins leere Tor ein. Mit der Führung im Rücken wollen die Weizer nachlegen, was aber nicht gelingt. Doch die Linzer tun sich schwer mit dem durchaus aggressiven Spiel der Weizer. Mit einem Tor Vorsprung für das Heimteam ging es schließlich für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff auch in die Kabinen.

LASK dreht auf

Im zweiten Durchgang drehen die Gäste plötzlich auf. Das 1:1 des LASK Amateure OÖ bejubelte Gabriel Zirngast (60.) - er wird schön in Szene gesetzt und lässt dem Goalie der Weizer keine Chance. Damit ist wieder alles offen, doch die Gäste wollen nachlegen. Das gelingt auch. Eduard Josef Haas versenkte die Kugel zum 2:1 (64.) - Unkonzentriertheit der Weizer und schon steht es 2:1, womit die Partie gedreht ist. Doch die Linzer bleiben weiter am Drücker. Fehler im Spielaufbau der Oststeirer und schon macht Marco Siverio Toro das 3:1. Die Linzer erzielen damit in fünf Minuten drei Tore, während Weiz völlig auseinanderbricht. In der Schlusspase macht er dann auch noch sein Doppelpack perfekt und sorgt für den 4:1-Endstand. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der LASK Amateure OÖ den SC ELIN Weiz 4:1.

Trotz der Niederlage belegt der SC Weiz weiterhin den zehnten Tabellenplatz. Weiz kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. Ansonsten stehen noch acht Siege und vier Unentschieden in der Bilanz. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der SC ELIN Weiz die dritte Pleite am Stück.

Der SPG LASK Amateure OÖ Amat. bekleidet mit 56 Zählern Tabellenposition zwei. 64 Tore – mehr Treffer als der LASK Amateure OÖ erzielte kein anderes Team der Regionalliga Mitte. Mit dem Sieg baute der LASK Amateure OÖ die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der SPG LASK Amateure OÖ Amat. 17 Siege, fünf Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Acht Spiele währt bereits die Serie, in der der SPG LASK Amateure OÖ Amat. ungeschlagen ist.

Der SC Weiz tritt am kommenden Freitag beim FC Gleisdorf 09 an, der LASK Amateure OÖ empfängt am selben Tag die RZ Pellets WAC Amateure.

Stimme zum Spiel:

Jörg Schirgi (Trainer Weiz):

"Die Niederlage ist sehr bitter. Wir haben in der ersten Halbzeit ein sehr solides Spiel gezeigt und sind nicht unverdient, wenn auch in der Situation glücklich, in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit hat der Gegner dann aber jeden Fehler von uns eiskalt ausgenutzt."

Regionalliga Mitte: SC ELIN Weiz – SPG LASK Amateure OÖ Amat, 1:4 (1:0)

81 Marco Siverio Toro 1:4

65 Marco Siverio Toro 1:3

64 Eduard Josef Haas 1:2

60 Gabriel Zirngast 1:1

3 Danijel Prskalo 1:0

