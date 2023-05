Flotte Partie: DSC remisiert gegen starke Welser

Details Samstag, 06. Mai 2023 09:23

Am Freitag kam WSC Hertha bei Deutschlandsberg nicht über ein 1:1 hinaus. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von WSC HOGO Hertha gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass WSC Hertha der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Nach torlosen 45 Minuten ging die Sulimani-Elf in Führung. Nur wenige Minuten später glich Deutschlandsberg aber aus.

Hohes Tempo von Beginn an

Gleich zu Beginn hatten die Hausherren eine gute Möglichkeit auf das 1:0. Der Ball wurde im Strafraum zur Flipperkugel und ging knapp neben das Gehäuse. Die Partie neutralisierte sich dann weitgehend über die ersten 45 Minuten. Das Spiel war von enormem Tempo geprägt. Die zwingenden Torchancen blieben aber vorerst aus. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

In der zweiten Hälfte fielen die Tore

Vor 550 Zuschauern markierte Gentian Latifi, nach einem Missgeschick in der DSC-Abwehr das 1:0 (54.). Geschockt zeigte sich der DSC aber nicht. Nur wenig später war Christoph Urdl mit dem Ausgleich zur Stelle (57.). Er verwandelte einen Pass von Lipp im Strafraum. Die Sulimani-Elf aus Wels hatte nach 67 Minuten Pech, als die Kugel nur den Pfosten traf. So auch dann nur zwei Minuten später auf der anderen Seite, nach einem Freistoß durch Urdl. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich am Ende beide Teams die Punkte teilten.

Deutschlandsberg bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sechs. Zehn Siege, acht Remis und sieben Niederlagen hat der DSC Wonisch Installationen momentan auf dem Konto.

Nach 25 absolvierten Begegnungen nimmt WSC Hertha den dritten Platz in der Tabelle ein. Die Gäste weisen in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 15 Erfolgen, sieben Punkteteilungen und drei Niederlagen vor.

Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Deutschlandsberg auf insgesamt nur drei Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können. Sieben Spiele währt nun für WSC HOGO Hertha die Serie ohne Niederlage, jedoch gelang es nicht, den Lauf von fünf Siegen hintereinander auszubauen.

Während der DSC Wonisch Installationen am nächsten Freitag (19:00 Uhr) bei der Tus Bad Gleichenberg gastiert, duelliert sich WSC Hertha am gleichen Tag mit der UVB Vöcklamarkt.

Philip Leitinger (Sportl. Leiter DSC): "Wir waren in einem tollen Regionalliga-Spiel dem Sieg sehr nahe. Im Endeffekt war es ein verdientes Remis mit Chancen auf beiden Seiten. Diese Partie macht hungrig auf mehr!"

Foto: Gerhard Neumayer

Regionalliga Mitte: DSC Wonisch Installationen – WSC HOGO Hertha, 1:1 (0:0)

57 Christoph Urdl 1:1

54 Gentian Latifi 0:1

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei