Wichtiger Sieg im Abstiegskampf: Dezimierte Kalsdorfer biegen die WAC Amateure

Am Freitag verbuchte der SC Kalsdorf einen 2:0-Erfolg gegen die WAC Amateure. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Die Partie nahm nach einem frühen Ausschluss gegen Kalsdorf Fahrt auf. Trotz Unterzahl konnten die Steier einen Heimsieg einfahren.

Früher Ausschluss gegen Kalsdorf

Das Spiel begann mit einem frühen Rückschlag für den SC Copacabana Kalsdorf! Bereits nach zehn Minuten schickte der Schiedsrichter Rene Mihelic nach einer Kritikmzum Duschen. Nach einer Flanke von Paul Kiedl stellte Emil Novi im Strafraum auf 1:0 für die Steirer. Nur wenige Minuten später verdoppelten die Plassnegger-Männer ihren Vorsprung. Paul Kiedl beförderte nach einer flachen Hereingabe in den Strafraum das Leder zum 2:0 über die Linie (37.). Somit ging der Hausherr mit einem Mann weniger aber mit zwei Treffern Vorsprung in die Kabine.

Plassnegger-Elf spielt den Sieg nach Hause

Im zweiten Abschnitt hatten die Kärntner dann mehr Ballbesitz und kamen besser in die Partie. Die Steirer zeigten aber eine gute Defensivarbeit und ließen die Lavanttaler nie richtig zu Chancen kommen. Somit brannte im zweiten Durchgang trotz Unterzahl für Kalsdorf nichts mehr an und die Punkte blieben in Kalsdorf.

Alfred Tomberger (Obmann SC Kalsdorf): "Nach dem frühen Ausschluss dachten wir schon, dass der Kuchen bald gegessen ist. Aber die Mannschaft hat dann mit einem Mann weniger zwei Tore gemacht. Die Moral war sehr lobenswert, ein verdienter Sieg für uns."

Trotz der Schlappe behalten die RZ Pellets WAC Amateure den achten Tabellenplatz bei. Acht Siege, neun Remis und acht Niederlagen haben die WAC Amateure momentan auf dem Konto. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kamen die WAC A. auf insgesamt nur fünf Punkte und hätten somit noch einiges mehr holen können.

Am Freitag muss Kalsdorf beim SK Treibach ran, zeitgleich werden die RZ Pellets WAC Amateure von den LASK Amateuren OÖ in Empfang genommen.

Regionalliga Mitte: SC Copacabana Kalsdorf – RZ Pellets WAC Amateure, 2:0 (2:0)

37 Paul Kiedl 2:0

34 Emil Novi 1:0

