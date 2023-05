Ausgleich in der Schlussphase! Vöcklamarkt gegen Gleisdorf endet Unentschieden

Details Samstag, 06. Mai 2023 10:55

Vöcklamarkt und Gleisdorf trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Die UVB Vöcklamarkt erwies sich gegen den FC Gleisdorf 09 als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Gleisdorf führte, danach drehte Vöcklamarkt das Spiel. Kurz vor dem Ende glichen die Gleisdorfer wieder aus.

Ein Tor pro Mannschaft nach 45 Minuten

In der 20. Minute brachte Filip Smoljan nach einem Konter den Ball im Netz von Vöcklamarkt unter. Sein Bruder Dragan lieferte ihm den Assist. Die Gastgeber hatten sich schnell wieder gesammelt und erzielten durch Simon Würtinger den Ausgleich (22.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte Referee Ermin Garanovic die Akteure in die Pause.

Vöcklamarkt dreht Spiel, am Ende steht es Unentschieden

Dass die UVB Vöcklamarkt in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Lukas Preiner, der in der 75. Minute zur Stelle war. Jetzt hatten die Oberösterreicher den Sieg auf dem Radar. In der 82. Spielminute gab es allerdings noch einen Freistoß für die Böcksteiner-Elf. Wie schon in der Vorwoche traf Marco Köfler dann via Freistoß ins Tor. Über abgefälschte Wege fiel die Kugel zum 2:2 ins Netz. Mit diesem Ergebnis beendete SR Garanovic dann auch dieses Aufeinandertreffen. Vöcklamarkt bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwölf. Die UVB Vöcklamarkt verbuchte insgesamt vier Siege, elf Remis und zehn Niederlagen. Der FC Gleisdorf 09 führt mit 33 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Acht Siege, neun Remis und acht Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Seit vier Spielen hat Gleisdorf keine Niederlage mehr kassiert, Vöcklamarkt ebenso nicht. Am nächsten Freitag reist die UVB Vöcklamarkt zu WSC HOGO Hertha, zeitgleich empfängt der FC Gleisdorf 09 den SC ELIN Weiz.

Gerald Kainz (Sportl. Leiter Gleisdorf): "Es war das erwartet schwere Spiel auf dem Vöcklamarkter Kunstrasen. Nach unserer Führung gerieten wir leider in Rückstand. In der Schlussphase konnten wir dann aber noch verdient ausgleichen. Das Unentschieden war am Ende ein gerechtes Ergebnis."

Foto: RIPU

Regionalliga Mitte: UVB Vöcklamarkt – FC Gleisdorf 09, 2:2 (1:1)

82 Marco Koefler 2:2

75 Lukas Preiner 2:1

22 Simon Michael Wuertinger 1:1

20 Filip Smoljan 0:1

