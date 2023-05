Allerheiligen befördert Treibach in den Abstiegsstrudel!

Details Samstag, 06. Mai 2023 11:47

Allerheiligen gewann das Freitagsspiel gegen Treibach mit 2:1. Dieses Match brachte aufgrund der Tabellenkonstellation im Hinblick auf die Abstiegsränge schon vorher viel Spannung mit sich. Treibach, das unter der Woche einen Trainerwechsel vollzog, erwischte einen guten Start. Am Ende jubelten aber die Gäste nach einem Pistrich-Doppelpack über einen Auswärtssieg.

Start nach Maß für Treibach

Schon nach etwas mehr als einer Minute stand Torjäger Vaschauner nach einer Aktion über die Mitte im Strafraum frei und schob zum 1:0 für die Kärntner ein. Die Gäste zeigten sich trotz des frühen Rückstands nicht geschockt und versuchten nun durch kontrollierten Spielaufbau den Gleichstand wiederherzustellen. Nach etwas mehr als einer halben Stunde traf Fabio Pistrich nach Vorarbeit von Zibert im Strafraum aus spitzem Winkel zum 1:1. Das war dann auch der Stand nach 45 Minuten und es ging zum Pausentee.

Pistrich entscheidet die Partie

Nach Wiederbeginn gestaltete sich die Begegnung offen und ausgeglichen. Die Südsteirer erspielten sich mit der Zeit aber mehr Spielanteile und verbuchten auch die ein oder andere Torchance. Nach 61 Minuten hatte Fabio Pistrich den zweiten Treffer am Fuß. Die Kugel rollte aber trotz aussichtsreicher Position am Tor vorbei. Die Althofner unter Neo-Coach Karl Schweighofer, konnten sich aber dann etwas aus der Umklammerung befreien und die Partie war wieder auf ausgeglichenem Niveau. In der 80. Minute drangen die Kärntner aber effektiv in den Strafraum vor. Dort ließ Kevin Vaschauner die Hintermannschaft der Gäste alt aussehen. Sein anschließender Schuss fiel aber zu lasch aus und der Ball verendete sicher in den Händen von Gäste-Torwart Hamer. Nur wenige Minuten später sollte er es aber besser machen. Ein Allerheiligen-Vorstoß, gepaart mit einer Doppelpass-Kombination zwischen Pistrich und dem eingetauschten Turkovic, brachte das 2:1 für die Kocijan-Elf ein. Damit zogen die Südsteirer noch rechtzeitig die sehr wichtigen drei Punkte an Land.

Der SK Treibach ist damit in der Rückrunde weiterhin noch ohne Sieg. Gerade einmal drei Punkte fuhr Treibach bisher ein. Allerheiligen konnte nun in der Tabelle auf Treibach aufschließen und die Kärntner mussten Kalsdorf vorbeiziehen lassen. Somit ist Treibach im Abstiegskampf angekommen. In der Verteidigung von Treibach stimmt es ganz und gar nicht: 54 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Der SK Treibach verbuchte insgesamt drei Siege, zehn Remis und zwölf Niederlagen. Treibach hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die dritte Pleite am Stück.

Während der SK Treibach am kommenden Freitag den SC Copacabana Kalsdorf empfängt, bekommt es Allerheiligen am selben Tag mit dem Junge Wikinger Ried zu tun.

Tomislav Kocijan (Trainer Allerheiligen): "Wir haben die Anfangsphase etwas verschlafen und fingen uns das 1:0 ein. Danach waren wir aber etwas besser und hatten ein paar Chancen herausgespielt. Am Schluss holten wir die wichtigen drei Punkte. Der Sieg war knapp aber absolut verdient."

Regionalliga Mitte: SK Treibach – ASV Allerheiligen, 1:2 (1:1)

83 Fabio Pistrich 1:2

31 Fabio Pistrich 1:1

2 Kevin Vaschauner 1:0

