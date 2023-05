Junge Wikinger Ried versus Gurten: Keine Treffer im Innviertler Derby

Details Samstag, 06. Mai 2023 12:28

Die 25. Runde der Regionalliga Mitte brachte das Innviertel-Derby zwischen den Jungen Wikingern Ried und Union Gurten. Beide Mannschaften agierten sehr bemüht. Es schaffte aber niemand, die entscheidenden Akzente in Richtung Torerfolg zu erzielen, wodurch sich am Ende ein 0:0 ergab.

Ausgeglichene erste Hälfte

Das Spiel begann sehr neutral und ausgewogen. Mit der Zeit schlich sich etwas Zurückhaltung bei beiden Mannschaften ein. Die Gäste hatten einige Berührungspunkte in der Offensive aber es sollten nach 45 Minuten keine Treffer fallen.

Weiterhin keine Tore

Auch nach Wiederanpfiff schien sich nichts Erzwingendes zu ergeben. Bei den Gästen kamen mit der Zeit aber einige Unachtsamkeiten in der Abwehr auf, die den Wikingern Chancen einbrachten. Dennoch fand das Spielgerät nicht den Weg ins Tor. Auf der anderen Seite kamen auch die Unioner ab und zu in die Gefahrenzone. Am Ende fehlte aber die entscheidende Durchschlagskraft und die spielerischen Ideen. Daher gab es im Innviertel nach Abpfiff weder Tore noch einen Sieger.

Sebastian Dietrich (Sportl. Leiter Gurten): "Wir hatten ein paar Chancen auf den Sieg. Im Gegenzug schlichen sich aber auch Eigenfehler in unserer Abwehr ein und dies gab Ried die Chance. Es war dann aber doch sehr ausgeglichen und das Remis geht in Ordnung."

