St. Anna bezwingt Bad Gleichenberg im Derby vor mehr als 1000 Fans

Details Sonntag, 07. Mai 2023 08:27

Am Samstag verbuchte der USV St. Anna/A. einen 2:0-Erfolg gegen Bad Gleichenberg. Gegen St. Anna/A. setzte es für die Tus Bad Gleichenberg eine ungeahnte Pleite. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit Bad Gleichenberg ein 2:1-Sieger feststand. Damit dürfte auch das Abstiegsgespenst bei St. Anna endgültig aus der Welt sein.

Blitzstart von St. Anna

Das Spiel beginnt ganz nach Wunsch der Heimischen. Das 1:0 war das Verdienst von Christoph Kobald. Er war vor 1.100 Zuschauern in der siebten Minute zur Stelle - nach einem Flankenball von rechts schraubt sich Kobald zum Kopfball hoch und setzt diesen perfekt ins rechte Eck. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber nicht gelingt. Auch wenn die Heimischen weiter dominant sind und sogar mehrmals alleine auf das gegnerische Tor zulaufen - Lackner etwa vergibt. Zur Pause war der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Gleichenberg riskiert

Im zweiten Durchgang übernimmt dann aber Bad Gleichenberg langsam das Spielkommando. Man will sich hier im Derby nicht so einfach geschlagen geben. Beide Trainer nehmen dann Wechsel vor, um neuen Schwung ins Spiel zu bringen. Man hat das Gefühl, dass bald der Ausgleich fallen könnte. Gleichenberg riskiert immer mehr, wird in der Schlussphase aber bestraft. In der Nachspielzeit besserte Kobald seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 93. Minute seinen zweiten Tagestreffer für die Heimmannschaft erzielte. Am Schluss siegte der USV St. Anna/A. gegen die Tus Bad Gleichenberg.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo St. Anna/A. nun auf dem zehnten Platz steht. Neun Siege, vier Remis und zwölf Niederlagen hat der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen derzeit auf dem Konto.

Der Patzer von Bad Gleichenberg zog im Klassement keine Folgen nach sich. 13 Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien ließ die Tus Bad Gleichenberg zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

Am nächsten Freitag reist der USV St. Anna/A. zu DSV Leoben, zeitgleich empfängt Bad Gleichenberg den DSC Wonisch Installationen.

Hannes Matheuschitz (Trainer St. Anna): "Ich bin sowohl mit der Leistung als auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Für uns war der Sieg nach schwierigen Wochen sehr wichtig. Jetzt haben wir ein neues Ziel, und zwar einen ÖFB-Cup-Platz. Die Mannschaft hat dieses Mal gezeigt, was in ihr steckt."

Regionalliga Mitte: USV RB Weindorf St. Anna am Aigen – Tus Bad Gleichenberg, 2:0 (1:0)

93 Christoph Kobald 2:0

7 Christoph Kobald 1:0

