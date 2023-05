Fight auf Augenhöhe! DSC entführt drei Punkte aus Bad Gleichenberg

Details Samstag, 13. Mai 2023 09:25

In der 26. Runde der Regionalliga Mitte kam es zum Aufeinandertreffen der beiden Steirer Teams aus Bad Gleichenberg und Deutschlandsberg. Beide Teams liegen in der Tabelle im vorderen Drittel und dürfen sich berechtigte Hoffnungen machen, ein ÖFB Cup Ticket zu lösen. In einer ausgeglichenen Regenschlacht entführten die Südweststeirer am Ende die drei Zähler.

Ausgeglichenes Duell

Beide Teams liegen in der Tabelle im vorderen Drittel und dürfen sich berechtigte Hoffnungen machen, ein ÖFB Cup Ticket zu lösen. Das Spiel sollte über die gesamte Spielzeit sehr kampfbetont und spannend verlaufen.

Gleich in der Anfangsphase musste DSC Goalie Steinbauer einen brandgefährlichen Kopfball entschärfen. Die Hausherren versuchten Druck aufzubauen und kamen immer wieder gefährlich in den Strafraum der Gäste. In der 18. Minute beinahe die Führung für den DSC. Tisaj setzt das Spielgerät aus aussichtsreicher Position aber über das Gehäuse. Bei strömendem Regen lieferten beide Teams dennoch eine gefällige Leistung und den Zusehern auf den Rängen war es alles andere als langweilig. In der 36. Minute sorgte dann Christoph Urdl, nach einem schön vorgetragenen Angriff über die rechte Seite, aus einem Gegenangriff für die Deutschlandsberger Führung. Mit der knappen Führung der Gäste ging es auch in die Halbzeit.

Deutschlandsberg bringt Führung über die Zeit

Nach Wiederbeginn hatten nun aber die Hausherren eine ganz starke Phase. Die Deutschlandsberger Defensivabteilung musste permanent die Angriffswellen der Rebernegg-Elf entschärfen. DSC-Tormann Steinbauer, der eine ganz starke Leistung bot, rettete mehrmals in höchster Not. Trotzdem waren die Deutschlandsberger im Konter aber immer wieder gefährlich. Was Bad Gleichenberg auch probierte, die gut organisierte Abwehr der Gäste war stets zur Stelle und verteidigte die knappe Führung mit viel Leidenschaft. Auch die Schlussoffensive brachte für die Hausherren nicht den gewünschten Ausgleichstreffer, sodass die Meier-Elf die knappe 0:1-Führung mit einer guten Mannschaftsleistung über die Runden brachte.



Deutschlandsberg befindet sich mit 41 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Der DSC Wonisch Installationen verbuchte insgesamt elf Siege, acht Remis und sieben Niederlagen. Nach fünf sieglosen Spielen ist Deutschlandsberg wieder in der Erfolgsspur.

Die Tus Bad Gleichenberg tritt am kommenden Freitag bei der UVB Vöcklamarkt an, der DSC Wonisch Installationen empfängt am selben Tag DSV Leoben.

Philip Leitinger (sportl. Leiter DSC): "Wir wussten, dass mit Bad Gleichenberg ein sehr starker Gegner auf uns wartet. In der ersten Hälfte haben wir ein gutes Spiel gezeigt und sind nicht unverdient in Führung gegangen. Nach der Pause verloren wir etwas den Faden und Bad Gleichenberg war stets brandgefährlich. Es war ein glücklicher Sieg, den wir aber natürlich gerne mitnehmen. Pauschallob an die Mannschaft für diesen Fight über 90 Minuten!"

Foto: Gerhard Neumayer

Regionalliga Mitte: Tus Bad Gleichenberg – DSC Wonisch Installationen, 0:1 (0:1)

36 Christoph Urdl 0:1

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei