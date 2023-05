Dritter Sieg in Folge! Allerheiligen feiert Heimerfolg gegen Junge Wikinger SV Ried

Details Samstag, 13. Mai 2023 11:23

Der SV Allerheiligen ist drauf und dran, den Klassenerhalt nach einer schier aussichtslosen Position doch noch zu schaffen. Mit einem knappen 2:1 endete das Match gegen die Jungen Wikinger Ried an diesem 26. Spieltag. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Die Kocijan-Elf errang am Ende den dritten Sieg in Serie und hat somit wieder gute Chancen auf den Klassenerhalt.

Knappe Pausenführung für Allerheiligen

Das Spiel begann eher neutralisiert und ausgeglichen. In der 31. Minute rissen die Südsteirer das Spiel aber an sich. Nach Pass in den Strafraum von Alexander Kager, vollendete Bernhard Fauland die Aktion erfolgreich zum 1:0 für Allerheiligen. Zur Pause behielt die Heimmannschaft somit die Nase knapp vorn. Die Gäste aus Oberösterreich versuchten bisher mit einem Spielaufbau von hinten heraus zum Erfolg zu kommen. Nach 45 Minuten stand es aber 1:0 für die Steirer.

Zweite Hälfte ähnlich eng

Nach Wiederbeginn hatte Allerheiligen etwas mehr Übergewicht und ließ in der Defensive nicht viel anbrennen. In der 54. Minute verdoppelte der Hausherr die Führung. Wieder war es Bernhard Fauland, der mit dem zweiten Treffer den Ried-Torwart Moser mit einem sehenswerten Lupfer überhob. Somit stellte Allerheiligen die Weichen in Richtung Sieg. Zehn Minuten später gab es allerdings Toralarm im eigenen Strafraum. Nach einer kurz abgespielten Ecke, landete der Ball über Umwege bei Tizian-Valentino Scharmer. Er traf im Fünferraum zum 1:2 aus Sicht der Innviertler. Die Spannung war wieder drin in der Partie. Die Hausherren brachte der Anschlusstreffer aber nicht aus der Ruhe. Die Gäste konnten in der Endphase der Begegnung nichts zählbares mehr entgegensetzen. Als Referee Ermin Garanovic die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte Allerheiligen die drei Zähler unter Dach und Fach.

Der ASV Allerheiligen machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz 13. Allerheiligen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, vier Unentschieden und 16 Pleiten. Der ASV Allerheiligen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler. Die letzten drei Begegnungen hat die Kocijan-Truppe somit alle gewonnen.

Trotz der Niederlage belegt der Junge Wikinger Ried weiterhin den siebten Tabellenplatz. Elf Siege, vier Remis und elf Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist bei den Jungen Wikingern Ried überschaubar. Von 15 den möglichen Zählern holte man lediglich einen.

Allerheiligen tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, beim SAK Klagenfurt an. Einen Tag später empfangen die Jungen Wikinger Ried den SK Treibach.

Tomislav Kocijan (Trainer SV Allerheiligen): "Die Mannschaft hat in diesem Spiel sehr brav gekämpft und sich den Sieg erarbeitet. Die Jungen Wikinger versuchten ihr Spiel von hinten heraus aufzuziehen. Mit einer guten Leistung der Defensive und generell einer geschlossenen Mannschaftsleistung konnten wir aber den dritten Sieg in Folge holen. Das ist schon beachtlich, wenn man bedenkt, wie schwer die Ausgangslage vor ein paar Wochen war."

Regionalliga Mitte: ASV Allerheiligen – Junge Wikinger Ried, 2:1 (1:0)

65 Tizian-Valentino Scharmer 2:1

55 Bernhard Fauland 2:0

31 Bernhard Fauland 1:0

