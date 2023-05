Abstiegskampf: Treibach erzielt wichtigen Sieg gegen Kalsdorf

Details Samstag, 13. Mai 2023 12:17

Kalsdorf konnte Treibach nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch der SK Treibach wusste am Ende zu überzeugen. Die Schweighofer-Elf landete gegen die Steirer einen 3:0-Erfolg in Überzahl und zog damit wieder an Kalsdorf in der Tabelle vorbei.

Blitzstart für Treibach, Rettungseinsatz

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Treibach bereits in Front. Manuel Primusch markierte in der vierten Minute die Führung. Die Kalsdorfer wirkten von dem schnellen Gegentor sehr gefasst. Die Partie nahm dann einen ausgeglichenen Verlauf an, wenn Kalsdorf auch nicht erwähnenswert vor das Treibach-Tor kam. In der Nachspielzeit von Hälfte eins ereignete sich noch eine unschöne Szene. Kalsdorf-Spieler Petar Smoljan zog sich eine Schulterverletzung zu. Leider brachte diese Aktion auch einen Rettungseinsatz mit sich.

Hausherren sacken wichtige drei Punkte ein

Nach Wiederanpiff zur zweiten Hälfte waren die Hausherren die gefährlichere Mannschaft. In der 55. Minute segelte ein Kopfball von Wachernigg knapp über das Tor. Mario Kuester erhöhte den Vorsprung des SK Treibach nach 57 Minuten nach einem Pass aus dem Mittelfeld im Strafraum auf 2:0. In die Bredouille brachte Stefan Pfeifer den SC Copacabana Kalsdorf in der 72. Minute, indem der Verteidiger nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte kassierte. In der Überzahlsituation schlugen die Kärntner dann in der 79. Minute zum dritten Mal zu. Vahid Muharemovic war mit einem Schuss ins kurze Eck erfolgreich. Letztlich hat Kalsdorf den Befreiungsschlag klar verpasst. Gegen den direkten Widersacher um den Klassenverbleib, den SK Treibach, setzte es schlussendlich eine klare Niederlag .

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo Treibach nun auf dem 14. Platz steht. Der SK Treibach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zehn Unentschieden und zwölf Pleiten. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg von Treibach, der nach nunmehr elf sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist dem SK Treibach zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

Knapp vor Ausgang der Spielzeit rutscht der SC Copacabana Kalsdorf auf den 15. Tabellenplatz. Mit 63 Toren fing sich der Gast die meisten Gegentore in der Regionalliga Mitte ein. Mit nun schon 18 Niederlagen, aber nur sechs Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten des SC Kalsdorf alles andere als positiv.

Die Defensivleistung von Kalsdorf lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Treibach offenbarte der SC Copacabana Kalsdorf eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am kommenden Samstag trifft der SK Treibach auf den Junge Wikinger Ried, der SC Kalsdorf spielt tags zuvor gegen den SPG LASK Amateure OÖ Amat. Nach dem Rettungseinsatz vermeldet der SC Kalsdorf bei Petar Smoljan leichte Entwarnung.

Alfred Tomberger (Obmann SC Kalsdorf): "Durch das frühe Gegentor wirkten wir sehr geschockt. Auch wenn die erste Halbzeit eher ausgeglichen war, bekamen wir in der zweiten Halbzeit dann noch zwei Gegentore und agierten in Unterzahl. Leider war die Niederlage verdient. Petar Smoljan geht es den Umständen entsprechend gut, die Schulter ist wieder großteils in Ordnung und er wird sich einer MR unterziehen."

Foto: RIPU

Regionalliga Mitte: SK Treibach – SC Copacabana Kalsdorf, 3:0 (1:0)

79 Vahid Muharemovic 3:0

57 Mario Michael Kuester 2:0

4 Manuel Primusch 1:0

