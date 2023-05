Deutschlandsberg beendet Leobens Siegesserie

Details Samstag, 20. Mai 2023 09:44

In der 27. Runde empfingen die Deutschlandsberger Spitzenreiter Leoben. Die 1.200 Zuseher sahen dabei eine hochdramatische Partie in der sich die Hausherren mit 2-1 durchsetzten und den Titelkampf damit wieder spannend machen

DSV mit Pausenführung

Beide Mannschaften begannen die Anfangsphase sehr konzentriert aus den eigenen Reihen. Eine erste Möglichkeit der Jancker-Elf über die linke Seite konnte Deutschlandsberg-Tormann Steinbauer entschärfen. Die Gastgeber ihrerseits versuchten aber auch durchaus im Angriff Akzente zu setzen, allerdings stand die Defensivabteilung des Tabellenführers recht sicher.

Nach 18 Minuten brauste erstmals Jubel bei den zahlreich mitgereisten Leoben-Anhängern auf. Thomas Meier schnappt sich den Ball im Mittelfeld und zieht flach aus 20 Metern voll ab. Das Spielgerät landet in der rechten unteren Ecke im DSC Gehäuse.

Beflügelt durch diesen Führungstreffer agierten die Gäste sehr ballsicher und abgeklärt. Mit Fortdauer der ersten Halbzeit waren nun auch die Südweststeirer mutiger und kamen aus dem Mittelfeld immer öfter in den Gefahrenbereich der Gäste aus Leoben. Der finale Pass kam aber noch nicht an sodass der Schlussmann der Gäste Zan Pelko alles unter Kontrolle hatte. Knapp vor der Pause dann Glück für die Meier-Elf. Nach einem Angriff der Gäste über die rechte Seite rettet DSC-Goalie Steinbauer mit Hilfe der Torstange. So ging es in die Pause.

Deutschlandsberg dreht das Spiel

Nach Wiederbeginn hatten nun die Deutschlandsberger starke Momente. Nach einem Einwurf auf der rechten setzt sich DSC-Stürmer Niko Tisaj mustergültig durch und bedient Christoph Urdl mit einer halbhohen Flanke. Genannter versenkt den Ball volley in die rechte Ecke. Großer Jubel im Koralmstadion. Danach übernahm aber der Tabellenführer das Kommando und hatte spielerisch ein Übergewicht. Immer wieder kam es auf Seiten der Hausherren zu brenzligen Strafraumszenen. Im Gegenzug blieb der DSC aber bei Konterangriffen stets gefährlich. So traf Fuchshofer mit einem schönen Schuss die Aussenstange. Aber auch die Gäste trafen das Aluminium. Tormann Steinbauer hatte in dieser Phase alle Hände voll zu tun um die rollenden Angriffe der Obersteirer zu neutralisieren. Dann aber in der 72. Minute ein Gegenangriff der Hausherren. Christoph Urdl nimmt einen schönen durchgesteckten Pass aus dem Mittelfeld auf und sorgt für die 2-1 Führung des DSC. Grenzenloser Jubel bei den Blau/Gelben. DSV Leoben startete nun aber eine Schlussoffensive und setzte den Gegner mächtig unter Druck. Zahlreiche Eckbälle und Flanken prägten das Bild. Gute Möglichkeiten durch Meier und Reisinger wurden vergeben oder vom überragenden Schlussmann Clemens Steinbauer zu Nichte gemacht. Mit vereinten Kräften und viel Einsatz stemmten sich die Meier-Männer gegen den drohenden Ausgleichstreffer. Es gelang aber den knappen Vorsprung gegen die mächtig Druck machenden Gäste aus Leoben über die Zeit zu bringen und beendeten damit eine stolze Siegesserie des DSV Leoben. Der DSC hat mit diesem Sieg das begehrte ÖFB Cup Ticket wohl sicher in der Tasche.

Philip Leitinger (sportl. Leiter DSC): "Für uns war es ein Bonusspiel und wir waren im Vorfeld klarer Außenseiter. Dass wir nach dem Rückstand zur Pause noch die Partie zu unseren Gunsten drehen konnten, zeugt von einer unglaublichen, geschlossenen Mannschaftsleistung. Ich bin unglaublich stolz!"

Regionalliga Mitte: DSC Wonisch Installationen – DSV Leoben, 2:1 (0:1)

65 Christoph Urdl 2:1

49 Christoph Urdl 1:1

18 Thomas Maier 0:1

