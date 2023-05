Tore am laufenden Band für Allerheiligen beim SAK

Details Samstag, 20. Mai 2023 12:12

Der ASV Allerheiligen kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:2-Erfolg davon. Die Gäste ließen keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierten gegen den SAK Klagenfurt einen klaren Erfolg.

Überfallsartiger Beginn

Angelo Nenadic traf früh und machte mit seinem Doppelpack den Traumstart des ASV Allerheiligen perfekt (4./10.). Mit dem 3:0 von Fabio Pistrich für Allerheiligen war das Spiel eigentlich schon entschieden (23.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Nenadic in der 27. Minute. Der SAK rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause.

Torfestival

In der 58. Minute brachte Yosifov Svetlozar Angelov das Netz für die Gastgeber zum Zappeln. Mit dem 5:1 durch Pistrich schien die Partie bereits in der 60. Minute mit dem ASV Allerheiligen einen sicheren Sieger zu haben. Allerheiligen baute die Führung aus, indem Julian Janetzko zwei Treffer nachlegte (68./72.). Den Vorsprung des ASV Allerheiligen ließ Petar Turkovic in der 84. Minute anwachsen. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Darijo Biscan für einen Treffer sorgte (91.). Schlussendlich setzte sich Allerheiligen mit acht Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Der SAK Klagenfurt ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal fünf Punkte fuhr der Tabellenletzte bisher ein. In der Verteidigung des SAK stimmt es ganz und gar nicht: 58 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Der SAK Klagenfurt kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 17 summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und acht Unentschieden in der Bilanz. In zwölf ausgetragenen Spielen kam der SAK in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Gegen Ende der Spielzeit weiß der ASV Allerheiligen die Abstiegsränge hinter sich. Allerheiligen verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und 16 Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über den SAK Klagenfurt ist der ASV Allerheiligen weiter im Aufwind.

Am nächsten Freitag reist der SAK zum SK Treibach, zeitgleich empfängt Allerheiligen den USV RB Weindorf St. Anna am Aigen.

Foto: RIPU

Regionalliga Mitte: SAK Klagenfurt – ASV Allerheiligen, 2:8 (0:4)

91 Darijo Biscan 2:8

84 Petar Turkovic 1:8

72 Julian Janetzko 1:7

68 Julian Janetzko 1:6

60 Fabio Pistrich 1:5

58 Yosifov Svetlozar Angelov 1:4

27 Angelo Nenadic 0:4

23 Fabio Pistrich 0:3

10 Angelo Nenadic 0:2

4 Angelo Nenadic 0:1

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei