Vöcklamarkt beendet gegen Bad Gleichenberg die Sieglos-Serie

Details Samstag, 20. Mai 2023 13:10

Mit einer 0:2-Niederlage im Gepäck ging es für Bad Gleichenberg vom Auswärtsmatch bei Vöcklamarkt in Richtung Heimat. Die UVB Vöcklamarkt hat mit dem Sieg über die Tus Bad Gleichenberg einen Coup gelandet.

Heimsieg für Vöcklamarkt

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Franko Knez sicherte Vöcklamarkt vor 350 Zuschauern die Führung (57.). Benjamin Taferner beförderte das Leder zum 2:0 des Heimteams über die Linie (59.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Christof Leitner siegte UVB Vöcklamarkt gegen Tus Bad Gleichenberg.

Vöcklamarkt befindet sich am 27. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Die UVB Vöcklamarkt verbuchte insgesamt fünf Siege, zwölf Remis und zehn Niederlagen. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg von Vöcklamarkt, der nach nunmehr zehn sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist der UVB Vöcklamarkt zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

Bei Bad Gleichenberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 45 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (54). Durch diese Niederlage fallen die Gäste in der Tabelle auf Platz sechs zurück. 13 Siege, vier Remis und zehn Niederlagen hat die Tus Bad Gleichenberg momentan auf dem Konto. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Bad Gleichenberg die dritte Pleite am Stück.

Als Nächstes steht für Vöcklamarkt eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:00 Uhr) geht es gegen DSV Leoben. Die Tus Bad Gleichenberg empfängt – ebenfalls am Freitag – den SC ELIN Weiz.

Foto: Alois Huemer

Regionalliga Mitte: UVB Vöcklamarkt – Tus Bad Gleichenberg, 2:0 (0:0)

59 Benjamin Taferner 2:0

57 Franko Knez 1:0

