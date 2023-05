Klare Sache für Junge Wikinger Ried gegen Treibach

Details Sonntag, 21. Mai 2023 09:55

Die Jungen Wikinger SV Ried erreichten einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen Treibach. Der Junge Wikinger Ried ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SK Treibach einen klaren Erfolg. Der SK Treibach verbleibt somit im Abstiegskampf.

Knappe Rieder Führung

Josip Gabric sicherte den Jungen Wikingern Ried vor 100 Zuschauern die Führung (36.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich die Heimmannschaft, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Die Hausherren waren die Mannschaft mit mehr Übergewicht und die Gäste taten sich schwer.

Klarer Sieg für die Wikinger

Die Rieder erzielten in der 60. Minute durch Ben-Travis Wörndl das 2:0. In der Schlussminute verdoppelte dann Wörndl seine Torausbeute und machte mit dem 3:0 den Sieg für sein Team perfekt. Ein starker Auftritt ermöglichte den Innviertlern am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SK Treibach.

Trotz des Sieges bleibt die Wikinger auf Platz sieben. Zwölf Siege, vier Remis und elf Niederlagen hat der Junge Wikinger Ried momentan auf dem Konto. Nach fünf sieglosen Spielen ist der Junge Wikinger Ried wieder in der Erfolgsspur.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und Treibach rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. In der Verteidigung des Gasts stimmt es ganz und gar nicht: 57 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Vier Siege, zehn Remis und 13 Niederlagen hat der SK Treibach derzeit auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Treibach in dieser Zeit nur einmal gewann.

Während der Junge Wikinger Ried am kommenden Freitag den SC Copacabana Kalsdorf empfängt, bekommt es der SK Treibach am selben Tag mit dem SAK Klagenfurt zu tun.

Foto: RIPU

Regionalliga Mitte: Junge Wikinger Ried – SK Treibach, 3:0 (1:0)

90 Ben-Travis Woerndl 3:0

60 Ben-Travis Woerndl 2:0

36 Josip Gabric 1:0

