Last-Minute-Treffer sichert Gurten einen Punkt gegen St. Anna

Details Sonntag, 21. Mai 2023 10:47

Die Union Raiffeisen Gurten kam im Gastspiel beim USV RB Weindorf St. Anna am Aigen trotz Favoritenrolle nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Der vermeintlich leichte Gegner war St. Anna/A. mitnichten. Der USV St. Anna/A. kam gegen die Union Gurten zu einem achtbaren Remis. Im Hinspiel hatte Gurten einen knappen 1:0-Sieg eingefahren.

Lange matte Partie

Es dauert eine Weile, bis die beiden Teams ins Spiel kommen. Gurten ist optisch überlegen, kommt aber nicht wirklich gefährlich vor das gegnerische Tor. Als schon niemand mehr mit einem Treffer rechnet, steht es schließlich 1:0 für die Gastgeber. 300 Zuschauer sahen, wie Christoph Kobald das 1:0 für den USV RB Weindorf St. Anna am Aigen markierte - einen weiten Ball aus der eigenen Hälfte wird von der Gurtener Defensive unterschätzt. Der im passiven Abseits stehende Stürmer geht nicht zum Ball und im Rücken des Gurten-Verteidigers löst sich Kobald stark und lässt dem Goalie alleine auf diesen zulaufen keine Chance. Die Pausenführung des Heimteams fiel knapp aus.

Gurten erhöht Druck

Im zweiten Durchgang starten die Gurtener stärker und wollen das Ergebnis klarstellen. Es will aber nicht mit einem Treffer klappen - zumindest vorerst. Als schon niemand mehr mit einem Treffer rechnet, stetht es doch noch 1:1. Lukas Schlosser sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich, als er in der 88. Minute ins Schwarze traf - ein schnell vorgetragener Angriff über Wirth, der von der Grundlinie einen scharfen Ball in die Mitte spielt und Lukas Schlosser vom 5er nur noch einschieben musste. Am Ende stand es zwischen dem USV St. Anna/A. und der Union Raiffeisen Gurten pari.

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. St. Anna/A. liegt nun auf Platz zehn. Neun Siege, fünf Remis und 13 Niederlagen hat der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen derzeit auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der USV St. Anna/A. in dieser Zeit nur einmal gewann.

Mit 49 ergatterten Punkten steht die Union Gurten auf Tabellenplatz vier. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden der Gäste ist die funktionierende Defensive, die erst 25 Gegentreffer hinnehmen musste. Gurten weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 14 Erfolgen, sieben Punkteteilungen und sechs Niederlagen vor. Sechs Spiele ist es her, dass die Union Raiffeisen Gurten zuletzt eine Niederlage kassierte.

Am nächsten Freitag (19:00 Uhr) reist St. Anna/A. zum ASV Allerheiligen, gleichzeitig begrüßt die Union Gurten den DSC Wonisch Installationen auf heimischer Anlage.

Stimme zum Spiel:

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter): "Wir hatten das Spiel über 90 Minuten komplett im Griff. Mit der ersten offensiven Aktion ging St. Anna in Führung. Heute konnten wir unsere zahlreichen Chancen nicht nützen und so müssen wir, durch den erst späten Ausgleichstreffer, mit dem Punkt zufrieden sein."

Regionalliga Mitte: USV RB Weindorf St. Anna am Aigen – Union Raiffeisen Gurten, 1:1 (1:0)

88 Lukas Schlosser 1:1

42 Christoph Kobald 1:0

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei