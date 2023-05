Dritte Pleite in Serie für Kalsdorf gegen Junge Wikinger

Details Samstag, 27. Mai 2023 10:27

Die Jungen Wikinger Ried trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen den SC Kalsdorf davon. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für den Junge Wikinger Ried.

Torlose 45 Minuten

Die erste Hälfte verlief sehr neutralisiert und ausgeglichen. Auch der Außenseiter aus Kalsdorf ließ gegen die jungen Rieder nichts anbrennen und die Angriffe der Innviertler verliefen vorerst ins Leere. Im Gegenzug versuchten die Steirer vermehrt durch hohe Bälle zum Erfolg zu kommen. Nach 20 Minuten hatte Jason Appiah die Riesenmöglichkeit auf den Führungstreffer der Kalsdorfer. Der Ball flog aber am Gehäuse vorbei. So schickte Schiedsrichter Bögner die Mannschaften mit einem 0:0 in die Pause.

Später Siegtreffer für Ried

Auch im zweiten Abschnitt gab es weiterhin ein ausgeglichenes Duell. Auch schafften es beide Teams dann in Hälfte zwei wieder Chancen herauszuspielen. Ein Konter der Oberösterreicher verendete allerdings erfolglos im Kalsdorfer Strafraum. Im Gegenzug hatte auch der Abstiegskandidat dann eine große Chance zur Führung. Nach einem Freistoß flog die Kugel in aussichtsreicher Position aber über das Tor. In der 83. Minute durchbrachen die Innviertler dann aber den Bann. Ben-Travis Wörndl war im Strafraum an der richtigen Stelle und netzte zum 1:0 für seine Mannschaft ein. Die anschließenden Versuche auf den Ausgleich brachten für die Gäste dann nichts mehr ein und es blieb bei einem knappen Heimsieg der Jungen Wikinger.

Die Wikinger befinden sich mit 43 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als der SC Copacabana Kalsdorf. Man kassierte bereits 68 Tore gegen sich. Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und der Gast rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Im Angriff des SC Kalsdorf herrscht Flaute. Erst 28-mal brachte Kalsdorf den Ball im gegnerischen Tor unter. Nun musste sich der SC Copacabana Kalsdorf schon 20-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der SC Kalsdorf die dritte Pleite am Stück.

Am Freitag muss der Junge Wikinger Ried beim SAK Klagenfurt ran, zeitgleich wird Kalsdorf vom FC Gleisdorf 09 in Empfang genommen.

Foto: RIPU

Regionalliga Mitte: Junge Wikinger Ried – SC Copacabana Kalsdorf, 1:0 (0:0)

83 Ben-Travis Woerndl 1:0

