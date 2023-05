St. Anna/A. entführt drei Punkte aus Allerheiligen

Details Samstag, 27. Mai 2023 14:57

Erfolgreich brachte der USV St. Anna/A. den Auswärtstermin bei Allerheiligen über die Bühne und gewann das Match mit 2:0. Im Hinspiel waren keine Treffer gefallen.





Die Führung von St. Anna/A. stellte Christoph Kobald sicher. Der Angreifer traf vor 250 Zuschauern zum 1:0. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Patrick Wiesenhofer beförderte das Leder zum 2:0 des USV RB Weindorf St. Anna am Aigen über die Linie (79.). Schlussendlich reklamierte der USV St. Anna/A. einen Sieg in der Fremde für sich und wies den ASV Allerheiligen in die Schranken.

In der Endphase des Fußballjahres rangierte Allerheiligen im unteren Mittelfeld. Nun mussten sich die Gastgeber schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sieben Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Nach dem errungenen Dreier hat St. Anna/A. Position neun der Regionalliga Mitte inne. Der Gast bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zehn Siege, fünf Unentschieden und 13 Pleiten.

Kommende Woche tritt der ASV Allerheiligen beim DSC Wonisch Installationen an (Freitag, 19:00 Uhr), am gleichen Tag genießt der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen Heimrecht gegen den SK Treibach.

Hannes Matheuschitz (Trainer St. Anna): "Für mich war es das schönste Spiel der Saison gegen meinen Freund und Lehrmeister Tomislav Kocijan! Ich durfte 4 Jahre sein Co in St.Anna sein. Von Beginn an konnte man merken, dass wir den Sieg wollen! Und so konnte unsere Elf auch in der 22 Minute in Führung gehen. Leider wollte uns der zweite Treffer Minuten später nicht gelingen. In Halbzeit zwei hatte Allerheiligen ein paar gute Chancen, die aber Schlussmann Donner verhinderte! In Minute 79 ist uns dann endlich der zweite Treffer gelungen und wir konnten mit 3 Punkten im Gepäck die Heimreise antreten!"

Regionalliga Mitte: ASV Allerheiligen – USV RB Weindorf St. Anna am Aigen, 0:2 (0:1)

79 Patrick Wiesenhofer 0:2

22 Christoph Kobald 0:1

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei