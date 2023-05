Gurten besiegt Deutschlandsberg nach frühem Doppelschlag

Details Sonntag, 28. Mai 2023 10:50

Union Gurten kam am Freitag zu einem 2:1-Erfolg gegen Deutschlandsberg. Die Hausherren konnten mit einem frühen Doppelschlag gut in die Partie starten. Der DSC konnte am Schluss nurmehr verkürzen und kassierte die erste Auswärtsniederlage im laufenden Frühjahr.

Start nach Maß für Gurten

Schon nach zehn Minuten gab es im Innviertel das erste mal einen Torjubel. Nach einem Eckball brachte Fabian Wimmleitner die Gurtner per Kopf mit 1:0 in Führung. Nur Augenblicke später waren wieder die Oberösterreicher im Angriff. Nach einem Foul gab es einen direkten Freistoß für die Madritsch-Elf am Sechzehner. Sebastian Zirnitzer führte ihn aus und traf sehenswert in den das lange Eck zum 2:0. Somit hatten die Innviertler schon nach wenigen Minuten für klare Verhältnisse gesorgt. Die Gäste taten sich nach dem frühen Rückstand schwer und es blieb nach 45 Spielminuten beim gleichen Zwischenstand.

DSC kann nur noch verkürzen

In der zweiten Halbzeit änderte sich kaum etwas am Spielgeschehen. Die Deutschlandsberger wirkten bemüht aber die Hausherren ließen kaum etwas zu und führten somit weiterhin mit zwei Treffern. In der letzten Minute konnten die Gäste dann spät aber doch verkürzen. Daniel Schroll zog von der Strafraumgrenze ab und das Leder fand den Weg ins kurze Tormanneck. Die Gurtner spielten dann aber die Führung über die Nachspielzeit und konnten sich am Ende über einen Heimsieg freuen.

Kurz vor Saisonende belegt die Union Gurten mit 52 Punkten den vierten Tabellenplatz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Gurten ist die funktionierende Defensive, die erst 26 Gegentreffer hinnehmen musste. Die Union Raiffeisen Gurten weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 15 Erfolgen, sieben Punkteteilungen und sechs Niederlagen vor. Sieben Spiele ist es her, dass die Union Gurten zuletzt eine Niederlage kassierte.

Der DSC rangiert mit 44 Zählern auf dem sechsten Platz des Tableaus. Deutschlandsberg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Als Nächstes steht für Gurten eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:00 Uhr) geht es gegen UVB Vöcklamarkt. Der DSC Wonisch Installationen empfängt – ebenfalls am Freitag – den SV Allerheiligen.

Foto: Reinhard Schröckelsberger

Regionalliga Mitte: Union Raiffeisen Gurten – DSC Wonisch Installationen, 2:1 (2:0)

90 Daniel Schroll 2:1

11 Sebastian Zirnitzer 2:0

10 Fabian Wimmleitner 1:0

