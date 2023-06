2:5! Klarer Auswärtssieg für Junge Wikinger beim SAK

Details Sonntag, 04. Juni 2023 15:53

Die Jungen Wikinger Ried kamen auswärts gegen den SAK Klagenfurt zu einem klaren 5:2-Erfolg. Die Überraschung blieb aus: Gegen die Junge Wikinger Ried kassierte der SAK eine deutliche Niederlage. Das Hinspiel, das 3:2 geendet war, hatte seinen Sieger mit dem Junge Wikinger Ried gefunden.

SAK-Führung hielt nicht lange

Patrick Lausegger war es, der vor 200 Zuschauern für den SAK Klagenfurt den Führungstreffer besorgte (7.). Valentin Akrap schockte das Schlusslicht und drehte die Partie mit seinem Doppelpack zu Gunsten für Ried noch in der ersten Hälfte. (25./43.). Die Rieder nahmen die knappe Führung mit in die Kabine. Kristjan Sredojevic war zur Stelle und markierte das 2:2 des SAK (50.). Akrap (55./90.) und Stefan Kordic (83.) sorgten dafür, dass der Junge Wikinger Ried überraschend mit 5:2 führte. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der Junge Wikinger Ried den SAK Klagenfurt 5:2.

Der SAK ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal fünf Punkte fuhr die Heimmannschaft bisher ein. In der Verteidigung des SAK Klagenfurt stimmt es ganz und gar nicht: 66 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Mit nun schon 19 Niederlagen, aber nur zwei Siegen und acht Unentschieden sind die Aussichten des SAK alles andere als positiv. In 14 ausgetragenen Spielen kam der SAK Klagenfurt in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Die Jungen Wikinger Ried machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem sechsten Platz. Zuletzt lief es erfreulich für die Gäste, man konnte zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen mitnehmen.

Der SAK tritt am kommenden Freitag beim SC Copacabana Kalsdorf an, der Junge Wikinger Ried empfängt am selben Tag den USV RB Weindorf St. Anna am Aigen.

Foto: RIPU

Regionalliga Mitte: SAK Klagenfurt – Junge Wikinger Ried, 2:5 (1:2)

90 Valentin Akrap 2:5

83 Stefan Kordic 2:4

55 Valentin Akrap 2:3

50 Kristjan Sredojevic 2:2

43 Valentin Akrap 1:2

25 Valentin Akrap 1:1

7 Patrick Lausegger 1:0

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei